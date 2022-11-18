Выборы президента РК: 11 казахстанцев включены в избирательные списки в Украине
Политика
"В дипломатических представительствах Казахстана в 50 странах действуют 68 участков для голосования. В связи с ситуацией в Украине граждане Казахстана, проживающие и работающие в этой стране, могут проголосовать в Польше – там создан 1 участок для этого", – сообщил он в Центральной избирательной комиссии РК.
Адилбаев добавил, что в Украине на данный момент в списке избирателей 11 граждан Казахстана.
В целом, по данным МИД, в списки избирателей по всем участкам за рубежом включены 12 527 человек. К этому часу в эти страны доставили все необходимые документы и бюллетени.