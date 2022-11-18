Выборы президента РК: 11 казахстанцев включены в избирательные списки в Украине

Политика
Диасов Ораз
корреспондент
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Жалгас Адилбаев рассказал, как могут проголосовать на выборах президента 20 ноября казахстанцы за рубежом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Фото: Kazpravda.kz

"В дипломатических представительствах Казахстана в 50 странах действуют 68 участков для голосования. В связи с ситуацией в Украине граждане Казахстана, проживающие и работающие в этой стране, могут проголосовать в Польше – там создан 1 участок для этого", – сообщил он в Центральной избирательной комиссии РК.

Адилбаев добавил, что в Украине на данный момент в списке избирателей 11 граждан Казахстана.

В целом, по данным МИД, в списки избирателей по всем участкам за рубежом включены 12 527 человек. К этому часу в эти страны доставили все необходимые документы и бюллетени. 

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