Выборы президента РК: 11 казахстанцев включены в избирательные списки в Украине

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Жалгас Адилбаев рассказал, как могут проголосовать на выборах президента 20 ноября казахстанцы за рубежом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

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"В дипломатических представительствах Казахстана в 50 странах действуют 68 участков для голосования. В связи с ситуацией в Украине граждане Казахстана, проживающие и работающие в этой стране, могут проголосовать в Польше – там создан 1 участок для этого", – сообщил он в Центральной избирательной комиссии РК.

Адилбаев добавил, что в Украине на данный момент в списке избирателей 11 граждан Казахстана.

В целом, по данным МИД, в списки избирателей по всем участкам за рубежом включены 12 527 человек. К этому часу в эти страны доставили все необходимые документы и бюллетени.