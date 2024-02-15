Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие, а годом раньше – 55-летие доброй комедии «Ангел в тюбетейке»
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Галия Шимырбаева
Его не стало 22 декабря 1970 года. В этот день сразу после окончания пленума Союза кинематографистов СССР ему сообщили, что на следующий день он во главе делегации советских кинематографистов должен вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Была пятница, конец рабочей недели, и Айманов поспешил в Госкино, чтобы успеть оформить документы. Туда его кто-то подвез, а возвращаясь обратно, он не стал спускаться в подземку – страшно ее боялся, решил просто перейти дорогу. Дошел до середины улицы, и тут машины пошли сплошным потоком. Подался назад – и на него налетела белая «Волга». Его отбросило на бордюр, он упал, тут же встал в полный рост и снова упал, чтобы больше уже не подняться...