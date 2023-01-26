Выделенные на программу "Ауыл – Ел бесігі" миллионы украли в СКО

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Хищения бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе «Ауыл – Ел бесігі» выявили сотрудники Департамента АФМ по Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Как сообщается, в эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированной протяженности дороги 53,5 км отсутствовало 27 км автодороги.

Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге.

"В результате расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве дороги в районе им.Г.Мусрепова выявлены причастные к хищению лица. Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

"Строительство указанной автодороги для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдаленности от районного центра. Проведение такой работы Департаментом АФМ по СКО позволило восстановить строительство автомобильной дороги, отдельные участки которой уже функционируют в настоящее время", - отметили в АФМ.