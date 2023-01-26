Выделенные на программу "Ауыл – Ел бесігі" миллионы украли в СКО

Общество
0
Елисеева Екатерина
корреспондент

Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

Хищения бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе «Ауыл – Ел бесігі» выявили сотрудники Департамента АФМ по Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Как сообщается, в эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированной протяженности дороги 53,5 км отсутствовало 27 км автодороги.

Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге.

"В результате расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве дороги в районе им.Г.Мусрепова выявлены причастные к хищению лица. Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

"Строительство указанной автодороги для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдаленности от районного центра. Проведение такой работы Департаментом АФМ по СКО позволило восстановить строительство автомобильной дороги, отдельные участки которой уже функционируют в настоящее время", - отметили в АФМ.

#СКО #госпрограмма #бюджет #следствие #хищение #финансы

Популярное

Все
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Для устойчивости системы нужны демократические институты
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
Скользкая дорога к знаниям
Про WRO, роботов и новых друзей
Бум перехода жилых домов на новые формы управления в Костанае ожидают этим летом
Сенаторы зарегистрированы
Битвы за плей-офф
Свет наших газет
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Надбавки за категорию
В тренде – органическое земледелие
Поступок настоящего воина
На холодном откорме
Учебный процесс возобновится
С неаполитанским акцентом
Анонимность не спасет
Час на дорогу
Охота на архаров
Верните райсуды!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Мир в руках поэта
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с заявлением
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Общество
Трех сотрудников КНБ арестовали в Астане
Общество
Замначальника одной из колоний Алматинской области освободи…
Правительство , Общество , Культура , Спорт
"Тоғызқұмалақ" и "асық ату" планируют включить в список спо…
Общество
Генпрокуратура указала на "серые" схемы по обналичиванию пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]