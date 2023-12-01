Выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Арала призвал президент РК

«В более широком смысле мы надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ. Но финансирование – это только первое препятствие.

Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима.

Например, мы призываем выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря – некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире. Казахстан примет председательство в фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы», – подчеркнул президент РК.