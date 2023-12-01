Выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Арала призвал президент РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всемирном климатическом саммите в Дубае (ОАЭ), высказался о климатических угрозах для стран Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
«В более широком смысле мы надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ. Но финансирование – это только первое препятствие.
Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима.
Например, мы призываем выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря – некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире. Казахстан примет председательство в фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы», – подчеркнул президент РК.
Кроме того, Казахстан рад вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического Саммита «Единая вода» на полях следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Основываясь на успешных результатах COP28, состоявшегося на этой неделе, Касым-Жомарт Токаев пригласил участвующие государства на Международный форум Астана в июне 2024 года.
«Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29», – заключил глава государства.