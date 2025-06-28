Вопрос с поливными системами, точнее, с их отсутствием в Жезказгане решается, но это дело не одного года

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Тема улучшения экологической обстановки в регионе была затронута при обсуждении итогов экологической акции «Таза Қазақстан» на аппаратном совещании с участием акима области Улытау Дастана Рыспекова. В частности, накануне недели «Жасыл аймақ», считающейся частью общерес­публиканской акции «Таза Қазақстан», было объявлено, что в нынешнем году в области высадят 27 тыс. 277 саженцев… К середине июня, как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области Улытау Алмас Жандарбеков, успели посадить чуть более 35% от намеченного по плану, точнее, всего высадили деревьев и кустарников – 10 073.

В Жезказгане план по посадке деревьев выполнен на 12%, то есть высажено 1 982 дерева вместо 16 тыс. В Сатпаеве – на 27% (1 372 дерева из запланированных 5 тыс.). Немного лучше ситуация в Каражале: 1 500 саженцев из 2 000 (75%). Лидеры областной зеленой инициативы идут с перевыполнением – Жанааркинский район (105%) и Улытауский (138%). Как отметил Алмас Жандарбеков, оставшиеся работы по озеленению региона будут завершены осенью текущего года.

Стоит отметить, что в числе отстающих по озеленению оказались как раз города, где расположены крупнейшие промышленные предприятия региона – шахты, обогатительные и медеплавильное производства, так что вопрос создания защитного зеленого пояса не первый год на повестке дня.

Но, как правильно подметил председатель маслихата области Улытау Бауыржан Шингисов, прежде чем с усердием сажать что-либо, нужно решить вопрос с поливом – и в городе, и в его окрестностях. Действительно, отставание в цифрах сложилось как раз из-за того, что предприятия – основные загрязнители окружающей среды, отложили посадки до осени. И если уж говорить прямо, то целесообразнее было бы отложить их до лучших времен…

Судите сами, июнь на исходе, а полив в городах области толком не налажен. Где-то он есть, а где-то – нет. Пример тому – район Жезказгана, где живет автор этих строк. Рядом парк и аллея с тополями: на дворе июнь, а поливной воды тополя, яблони и другие деревья еще не получали. Проверила лично, заодно опросила работников, которые косили траву на аллее. Вопрос с поливными системами решается, конечно, но полуразрушенную сеть труб сейчас даже не ремонтировать, а полностью менять нужно. Модернизация магистральных и квартальных сетей отопления, поливной и питьевой воды идет своим чередом, по примерным подсчетам, чтобы привести их в порядок, потребуется несколько лет.

Сейчас начало сезона полива, так что воду дают частями, дойдет очередь и до моего района. Сложнее ситуация с поливом насаждений на побережье водохранилища, где обычно сажают деревья производственники.

Бауыржан Шингисов припомнил чиновникам, что градообразующие предприятия, такие как медеплавильный завод или обогатительная фабрика, не раз принимали участие в масштабных экологических акциях. К примеру, несколько лет назад металлурги высадили несколько тысяч саженцев на побережье Кенгирского водохранилища. Установили баки с водой, чтобы вручную поливать молодые деревца. Кто должен отвечать за полив – акимат или производственники, тогда так и не определили. В итоге… зелень превратилась в сухие палки, а миллионы, пусть и не бюджетных тенге, были фактически зарыты в землю.

– Если бы за все эти годы прижилось хотя бы 30–40 процентов саженцев, – отметил председатель областного маслихата, – город мог бы утопать в зелени…

Если уж в областном центре ситуация с поливом не налажена, то что говорить об окрестностях? Берег водохранилища скалистый, как-то один из старожилов вспоминал, как в составе студенческого десанта, лет 40 или даже 50 назад, принимал участие в укреплении берега, чтобы можно было на нем хоть что-то посадить. Работали на совесть, и то, что сейчас растет по его берегам, – это дело рук энтузиастов еще советских лет. Но и этим деревьям сегодня требуется полив, чтобы выжить. Близость к воде не гарантирует влажность почвы, ведь берег с посадками находится выше водоема.

Аналогичная ситуация в горняцком Сатпаеве. Коллеги на днях выяснили, что «…надзорные органы отменили конкурс на основании отсутствия дендрологического плана. Учреждению ЖКХ города Сатпаева удалось защитить проведение конкурса только по части полива зеленых насаждений с использованием спецтехники. В связи с этим сейчас проводится новый конкурс. Что касается основного конкурса, который отменили, он находится в стадии обжалования».

О странной ситуации стало известно, когда в соцсетях распространили информацию о пенсионерке, которая не могла спокойно смотреть, как гибнут молодые саженцы. Сама поливает засыхающие деревца в центре города и на еловой аллее. А в это время подрядчик ушел в отказ: нет денег, значит, нет саженцев и ухода за ними.

Суммируя все сложности в сфере ЖКХ и суровые климатические условия региона, глава области Дастан Рыспеков потребовал от подрядчиков и ответственных специалистов городских ЖКХ с умом подходить к такому важному делу. Главный его вопрос: зачем высаживать хвойные или другие капризные деревья, если они не приживаются?

– Уже давно все знают, что в Жезказганском регионе лучше всего растут тополя, – отметил аким области. – Есть виды, которые распространяют семена без пуха, безопасные для аллергиков. Есть другие деревья, которые легко выращивать в континентальных условиях. Высаженные несколько лет назад тополя в центре Жезказгана уже до 10–15 метров выросли. А елки и сосны пожелтели и высохли. Есть ведь биологи, с которыми можно посоветоваться, прежде чем что-то сажать.

В регионе действительно есть специалисты, которые знают, что можно сажать в регионе и как ухаживать за деревьями. С 1939 года функционирует собственный Ботанический сад – опытное поле, где работают настоящие ученые. Этот сад – наследие академика Каныша Сатпаева. Его разбивали для научных изысканий и дальнейшего озеленения и защиты города от вредного влияния металлургических выбросов на окружающую среду. Но! Ботанический сад – государственное учреждение и работает за счет средств республиканского бюджета.

То есть принимать участие в госзакупках и тендерах он не может. И это очень плохо, по мнению общественности. Тем не менее его сотрудники всегда рады помочь, и они лучше всех знают, что нужно для успешного озеленения.

Кстати, ранее основную долю видов деревьев в городе составляли карагачи. Несколько лет назад их чуть не уничтожили расплодившиеся гусеницы и жуки-листоеды. Опрыскивание при­остановило атаку зловредных насекомых, но многие карагачи пришлось спилить, чтобы спасти хоть что-то.

Сейчас местные власти ищут наиболее эффективные способы решить проблемный вопрос с поливом в черте областного центра. К примеру, в Жезказгане на Аллее Славы в этом году внед­рили экономичный автоматический метод орошения. Сотрудники ГККП «Управление парками культуры и отдыха» установили погружной насос на водохранилище, который качает воду в баки-накопители. Пока новая система работает в ручном режиме. Со временем, обещают, что полив будет запускаться по таймеру самостоятельно.

Аллея Славы разбита как раз недалеко от водохранилища. Пока поливаются растения по ее периметру. Если же идея с автополивом покажет хорошие результаты, ее можно будет распространить по всему побережью. Да и высаживать саженцы можно будет, не беспокоясь, что они высохнут еще до осени.