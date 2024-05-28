Выше только небо

В Алматы участники национально-патриоти­ческой экспедиции Kazakh­EverestTeam рассказали о том, как проходили подготовка и восхождение на высочайшую вершину мира.

Эверест – самая высокая вершина мира, расположенная в Гималаях. В состав казахстанской команды, совершившей восхождение 12 мая 2024 года в 7.25 утра по времени Непала, вошли руководитель экспедиции майор Центра горной подготовки Сил специаль­ных операций Министерства обороны Республики Казахстан Максут Жумаев, поднявшийся на все 14 восьмитысячников планеты без кислорода, Альмир Кымбатбайулы и первая девушка-казашка Анар Бурашева.

Как рассказали спортсмены, несмотря на «погодное окно» (которое устанавливается лишь два раза в год), природа не была приветлива к покорителям вершины: в ночь перед началом штурма повалил снег, который скрыл некоторые опасные участки маршрута, что создавало дополнительные трудности для восходителей. Видимость была ограниченной, экстремально разряженный воздух начиная с отметки 8 000 м (высота, которую альпинисты называют «зоной смерти») обязывал надеть кислородную маску, потому как в воздухе содержится всего треть того количества кис­лорода, который присутствует в атмосфере и необходим для нормальной жизнедеятельности человека. Но серьезный опыт руководителя экспедиции Максута Жумаева, а также правильно подобранные экипировка и снаряжение значительно обезо­пасили ее участников.

– Мы посвятили нашу экспедицию 100-летию выдающихся героев Казахстана, – рассказал в ходе пресс-конференции Максут Жумаев. – Первому министру обороны Республики Казахстан генералу армии Халық Қаһарманы Сагадату Нурмагамбетову, Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву и Герою Советского Союза Алие Молдагуловой. На пике подняли два флага – нашей страны и знамя Победы Рахимжана Кошкарбае­ва. Я помню, как меня когда-то готовил к первым восхождениям мой учитель и наставник Ерванд Тихонович Ильинский, он всегда был чутким, но требовательным к своим воспитанникам. В этом походе я ни на минуту не усомнился в Анар и Альмире, и я рад, что в таком знаковом, третьем в моей карьере восхождении на высочайшую вершину, флаги нашей страны мы водрузили на пике Эверест именно с ними.

Описывая обратный маршрут, он отметил, что много несчастных случаев происходит именно на спуске.

– Когда люди уставшие, без сил, обмороженные уже просто двигаются на автомате, именно в этот момент главное не потерять концентрацию внимания, не забыть закрепить карабин и строго следовать указаниям своего шерпа.

Восхождение на Эверест требует хорошей подготовки. Альпинис­ты должны преодолеть сложные маршруты, адаптироваться к низким температурам и недостатку кислорода. Кроме того, это дорогостоящее мероприятие, и разрешение на него стоит десятки тысяч долларов. На пресс-конференции было заявлено, что организатором экспедиции выступила компания EverestDevelopment, которая полностью покрыла все расходы команды на восхождение и оказывала всю необходимую поддержку участникам.

За более чем 60-летнюю историю покорения Эвереста на вершину взошли свыше шести тысяч альпинистов, однако не все смогли вернуться обратно – гора забрала жизни более 200 своих поклонников.