В честь 115-летия со дня рождения легендарного полководца, писателя и национального героя Бауыржана Момышулы, вышло в свет издание на казахском и русском языках. Книга приурочена ко Дню Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Издание открывает читателю малоизвестные страницы жизни Бауыржана Момышулы — от детства в селе Көлбастау до героического пути на фронтах войны и последующей общественной и литературной деятельности. Богато иллюстрированная книга содержит архивные материалы, фрагменты из произведений самого Момышулы, воспоминания современников и уникальные фотохроники.

Проект стал результатом совместной работы, редакторов, дизайнеров издательского дома «Central Asia Production», исследователей и меценатов, объединившихся ради великой цели — увековечить имя национального героя Казахстана.

Книга вышла в свет в рамках серии культурно-просветительских инициатив Группы KAZ Minerals, направленных на сохранение исторической памяти и национального самосознания.

«Память о Бауыржане Момышулы — это не только часть истории нашей страны, это источник нравственного ориентира для будущих поколений. Это не просто биография великого человека, но и символический мост между поколениями, напоминание о ценности чести, мужества и служения Родине», - говорит председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов.

Иллюстрация из книги