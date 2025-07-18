Выставка-демонстрация «Jańa Dala / Green Day ‘2025»

Сельское хозяйство
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Завершился первый день этого масштабного мероприятия

На церемонии открытия выступили: аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, Чрезвычайные и полномочные послы Франции, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Королевства Нидерландов,  представительство Российской Федерации, делегации акиматов областей и районов.

Традиционный аграрный форум в формате Дня поля проводится с 2013 года и представляет собой крупнейшую в республике демонстрационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, высокопроизводительной техники, а также инновационных разработок в области аграрного производства. Мероприятие проходит на демонстрационных полях АО «Агрофирма «Ақтық» (село Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область, за пос. Талапкер, 20 км от Астаны).

В «Jańa Dala / Green Day ‘2025» принимают участие компании из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также, более 5 тысяч гостей - профессионалов АПК и агробизнеса. Всё самое актуальное и перспективное в сельском хозяйстве Казахстана и мира представлено в блоках "Сельхозтехника и оборудование", "Растениеводство", "Животноводство", "Рентабельный гектар". В рамках выставки презентованы более 500 единиц различной сельхозтехники и высокотехнологичного оборудования широкого спектра применения.

Кроме того, в программе мероприятия наработки и достижения в области животноводства, генетики и селекции, инновационные разработки в сфере ветеринарии, агрономии, агрохимии и органического земледелия.

В числе гостей и участников выставки - аким Акмолинской области, министр сельского хозяйства РК, Чрезвычайные и полномочные послы Франции, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Королевства Нидерландов, большое представительство Российской Федерации, делегации акиматов областей и районов.

В первый день выставки состоялся конкурс быков-производителей пород «Акбас» и «Калмыцкая», названы победители. Сегодня,18 июля, в заключительный день будет определен бык - абслютный чемпион среди всех пород и возрастных групп.

 

#выставка #Jańa Dala / Green Day

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