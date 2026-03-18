Фото: Комитет культуры МКИ

В Национальном центральном музее РК открылась выставка «Национальная одежда – яркое отражение культуры нации», приуроченная ко Дню национальной одежды в рамках декады «Наурызнама», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет культуры МКИ

Экспозиция знакомит посетителей с национальной одеждой казахского народа как с важной частью культурного наследия. Через традиционный костюм раскрываются история, образ жизни, эстетика и духовные ценности народа. Особое внимание уделено тому, как одежда отражала возраст, социальный статус и семейное положение человека.

В рамках выставки для посетителей организованы экскурсии, встречи с учеными-этнографами и этнодизайнерами, а также дефиле национальной одежды.

Также были представлены музейные экспонаты, инструменты для изготовления одежды, а также архивные фотографии, передающие облик своей эпохи. Часть снимков была обработана с помощью искусственного интеллекта.

С помощью QR-кодов посетители могут сравнить оригинальные изображения и их обновленные версии, а также ознакомиться с дополнительной информацией.