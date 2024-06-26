Выставка произведений Гульнары Коспаковой заряжает позитивом

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Михаил Тё, Жамбылская область

Экспозиция разместилась в галерее историко-культурного комплекса «Древний Тараз».

фото автора

Мастер представила около 150 картин, написанных в разные годы. Основной темой ее работ стали цветы: на стенах выставочного зала «расцвели» хризантемы, розы, ирисы, пио­ны, васильки, ромашки, подсолнухи, тюльпаны, лилии, сирень… Сочные и яркие крас­ки придают цветам свежесть и живописность, а умение автора пользоваться возможностями акварели делают работы легкими и воздушными.

– Цветы в жизни человека имеют большое значение. Они выступают своего рода символами мира, добра, красоты и любви. В то же время подаренные цветы – это знак внимания, жест благодарности или выражение симпатии. Когда я пишу цветы, у меня всегда хорошее настроение. И этот положительный заряд мне хочется нести людям, – говорит член Союза художников РК Гульнара Коспакова.

Действительно, эти произведения словно излучают покой, счастье и радость. Добавим также, что натюрморты Коспаковой отличаются сложностью композиции и большим количеством изображенных предметов: это всевозможные кувшины, пиалы, самовар, тарелки, фрукты...

Пленэрные работы – отдельный блок в творчестве художницы. На ее этюдах, зарисовках и набросках можно увидеть изображения городских улиц, дворов, общественных мест: «В парке», «Аллея», «Осень в Таразе», «Святое дерево». Привлекает внимание зрителей и серия, посвященная Иссык-Кулю. Они с радостью узнают другие знакомые места: ущелье Макпал, Мерке и Бериккара, канал Карасу, дачный массив «Шолдала», реку Аса, родник Аулие-Бастау, дворцовый комплекс «Акыртас», окрестности мавзолея Тектурмас…

– Последние 12 лет пишу только акварелью, – признается Гульнара Коспакова. – Картины мас­лом представлены лишь те, что мне очень дороги. Например, где изображен дом, в котором я жила почти 50 лет. Со своими учениками стала чаще ездить по ближайшим городам, природным объектам и историческим памятникам, поэтому львиную долю экспозиции составили работы, посвященные поездкам.

Как отметил живописец Владимир Худяков, Гульнара Коспакова – ведущий художник региона, она работает акварелью в технике «алла прима», которая считается довольно сложной.

– Благодаря ей в свое время и я увлекся акварелью, – говорит он. – Работы Гульнары яркие и насыщенные, показывают жизнерадостный и дарящий тепло окружающим характер их автора. Думаю, именно этим в первую очередь они и притягивают зрителей.

#выставка #искусство #Гульнара Коспакова

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