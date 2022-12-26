Свалку медотходов выявили рядом с вокзалом в Астане

В городе Астане выявили несанкционированную свалку медицинских отходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

26 декабря в районе вокзала "Нурлы жол", возле гипермаркета Metro, выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов.

"Сотрудники Департамента экологии по Астане совместно с представителями департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля выехали на место для исследования и проведения замеров по определению загрязняющих веществ. Примерный объем свалки составляет 50 куб. м", – отметили в министерстве.

Полиция зарегистрировала материал в ЕРДР. О дальнейших мерах Минэкологии сообщит дополнительно.