Выявляющую сговоры на госзакупках систему разрабатывают в Казахстане

Агентство по защите и развитию конкуренции в целях исключения сговоров на госзакупках разрабатывает аналитическую систему "Өрмек", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что аналитическая система "Өрмек" разрабатывается на платформе "Единого окна закупок" НПП "Атамекен".
"Подобная система по выявлению сговоров на торгах на протяжении года действует в России под названием "Большой цифровой кот", позволяющая автоматически формировать итоговые данные с торговых площадок с установлением признаков сговора.
Существенным отличием казахстанской аналитической системы "Өрмек" станет анализ поведения и установление косвенных связей между участниками торгов с автоматическим оповещением о возможных признаках сговора на торгах", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, новый механизм антимонопольного контроля позволит пресекать мнимую конкуренцию на закупках, положительно повлияет на развитие здоровой конкуренции, будет способствовать привлечению новых участников к госзакупкам и в целом сэкономит бюджетные средства.