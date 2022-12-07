Взрыв неизвестного устройства перепугал жителей Актау

В больницу доставили окровавленного мужчину 1988 года рождения. Он находился в помещении во время взрыва и сильно пострадал. По информации медиков, при поступлении пострадавший находился в сознании, отвечал на вопросы. Врачи экстренно провели осмотр травмы, в ходе которой было принято решение ампутировать левую руку до предплечья. Сохранить ее не удалось из-за размозжения. Сейчас он получает лечение в отделении травматологии.

– Пациент был доставлен в приемный покой и осмотрен реаниматологом, травматологом, хирургом и окулистом. В условиях перевязочной была произведена ревизия раны, после чего решили в экстренном порядке везти на операцию по экзартикуляции левого лучезапястного сустава. На данный момент пациент находится в травматологическом отделении. Лечение получает. Состояние средней тяжести, – рассказал заведующий отделением травматологии Мангистауской областной больницы Есет Шахатбаев.

По словам очевидцев, ЧП прои­зошло в выходной около часа дня. Пострадавший – военнослужащий одной из воинских частей Мангистауской области. В этом доме, говорят соседи, мужчина с супругой и тремя детьми снимали квартиру. Поселились недавно, буквально неделю назад, никаких неудобств семья не доставляла. В воинской части, где служит пострадавший, уже назначили служебную проверку. Что именно стало причиной взрыва, пока не говорится.

– Военнослужащий одной из воинских частей города Актау, находясь дома, получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. В данный момент обстоятельства происшествия выясняются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, – сообщил начальник пресс-службы Актауского гарнизона Нурбол Шалабаев.