Пропавшую на Иртыше девушку нашли с помощью дрона с громкоговорителем

Происшествия

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия

Вчера около полудня на пульт 112 поступило сообщение об исчезновении девушки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По словам заявительницы, накануне вечером компания отдыхала с ночевкой на берегу реки Иртыш в районе Лодочной станции, вблизи села Павлодарское.

Утром девушку не смогли найти, самостоятельные поиски результатов не дали. К месту незамедлительно прибыли спасатели МЧС. Для обследования территории был задействован беспилотный летательный аппарат, оснащенный громкоговорителем.

Через громкоговоритель спасатели неоднократно обращались к пропавшей. Услышав их, девушка 2003 года рождения откликнулась и начала двигаться навстречу поисковой группе, что позволило быстро установить ее местонахождение.

После обнаружения девушку передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи она не нуждалась.

«МЧС рекомендует: во время отдыха на природе не уходите в одиночку, сообщайте близким о своем местонахождении и берите с собой полностью заряженный мобильный телефон. В экстренной ситуации звоните 112», – обратились к гражданам в ведомстве.

#МЧС #Иртыш #девушка #дрон #громкоговоритель

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