Пропавшую на Иртыше девушку нашли с помощью дрона с громкоговорителем

Вчера около полудня на пульт 112 поступило сообщение об исчезновении девушки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По словам заявительницы, накануне вечером компания отдыхала с ночевкой на берегу реки Иртыш в районе Лодочной станции, вблизи села Павлодарское.

Утром девушку не смогли найти, самостоятельные поиски результатов не дали. К месту незамедлительно прибыли спасатели МЧС. Для обследования территории был задействован беспилотный летательный аппарат, оснащенный громкоговорителем.

Через громкоговоритель спасатели неоднократно обращались к пропавшей. Услышав их, девушка 2003 года рождения откликнулась и начала двигаться навстречу поисковой группе, что позволило быстро установить ее местонахождение.

После обнаружения девушку передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи она не нуждалась.