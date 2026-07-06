Змею отловили на территории частного дома в Алматинской области

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На пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории частного жилого дома, расположенного в дачном массиве «Питомник» села Болек обнаружена змея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Проведя разведку и оценив обстановку, они с помощью специального инструмента «змеелов» безопасно отловили пресмыкающееся.

После завершения работ змея была вывезена за пределы населенного пункта и выпущена в естественную среду обитания, где не представляет опасности для людей.