Змею отловили на территории частного дома в Алматинской области

Затем рептилию вывезли за пределы населенного пункта
На пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории частного жилого дома, расположенного в дачном массиве «Питомник» села Болек обнаружена змея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Проведя разведку и оценив обстановку, они с помощью специального инструмента «змеелов» безопасно отловили пресмыкающееся.
После завершения работ змея была вывезена за пределы населенного пункта и выпущена в естественную среду обитания, где не представляет опасности для людей.
«МЧС напоминает: в теплое время года змеи становятся более активными и могут появляться на приусадебных участках, в хозяйственных постройках и дачных массивах. При обнаружении пресмыкающегося не приближайтесь к нему, не пытайтесь самостоятельно поймать или уничтожить его. Отойдите на безопасное расстояние, не допускайте к опасному месту детей и домашних животных и сообщите о происшествии по номеру 112», – говорится в обращении.