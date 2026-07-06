Змею отловили на территории частного дома в Алматинской области

Происшествия

Затем рептилию вывезли за пределы населенного пункта

Иллюстративное фото: pixabay.com

На пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории частного жилого дома, расположенного в дачном массиве «Питомник» села Болек обнаружена змея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Проведя разведку и оценив обстановку, они с помощью специального инструмента «змеелов» безопасно отловили пресмыкающееся.

После завершения работ змея была вывезена за пределы населенного пункта и выпущена в естественную среду обитания, где не представляет опасности для людей.

«МЧС напоминает: в теплое время года змеи становятся более активными и могут появляться на приусадебных участках, в хозяйственных постройках и дачных массивах. При обнаружении пресмыкающегося не приближайтесь к нему, не пытайтесь самостоятельно поймать или уничтожить его. Отойдите на безопасное расстояние, не допускайте к опасному месту детей и домашних животных и сообщите о происшествии по номеру 112», – говорится в обращении.

 

#дом #МЧС #Алматинская область #змея

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