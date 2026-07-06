Шествие артистов уличных театров-участников фестиваля городских перформансов провели в Астане

Столица

Маршрут составил около двух километров

Фото: акимат Астаны

В честь Национального дня домбры и в канун Дня столицы в Астане прошло необычное шествие артистов театров - участников Международного фестиваля городских перформансов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Шествие прошло от Амфитеатра через Атырауский мост до Городской площади, по пути к артистам присоединялись десятки горожан.

Маршрут составил около двух километров. Особую атмосферу создавали не только музыка и уличные артисты. Волонтеры раздавали всем желающим венецианские маски.

Дети и взрослые с удовольствием примеряли их, фотографировались и продолжали путь уже как полноценные участники перформанса.

Возглавляла шествие столичная «Академия шоу». Ее артисты не просто шли впереди колонны, а зазывали прохожих присоединиться, шутили, танцевали и буквально вели праздник за собой.

Вместе с ними в фестивале приняли участие казахстанские уличные театры Tamenov Show, «Театр для моей птички», «Тотальный театр», Art и Шок, театр «А3», а также российский театр «АспектР» из Санкт-Петербурга.

По словам директора «Академии шоу» Бекзата Наукана, подготовка к этому шествию начинается задолго до того, как о нем узнают жители.

«Город, наверное, узнает о празднике и параде за два-три дня, а мы готовимся два-три месяца. Каждый раз мы рады, что именно нам доверяют вести это шествие. Конечно, это непросто, но нам это нравится. Пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем города Астаны», – сказал он.

По его словам, самая большая награда для артистов – видеть, как колонна растет буквально на глазах.

«Это очень классное ощущение, когда жители столицы нас поддерживают. Мы стараемся для них, и когда люди присоединяются, это очень приятно. Спасибо всем нашим жителям за поддержку. Мы делаем это для вас. С любовью, Астана, с праздником!» – добавил Бекзат Наукан.

Фестиваль городских перформансов продолжится и 6 июля. В 14:30 праздничные представления развернутся в парке «Жетісу».

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