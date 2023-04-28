Взрыв в Жанаозене: скончались еще двое пострадавших

Пострадавшие при взрыве в доме в городе Жанаозене двое мужчин скончались в больнице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Скриншот с видео акимата Мангистауской области

46- и 51-летние мужчины были доставлены в тяжелом состоянии в областную больницу в Актау после взрыва в Жанаозене.

По утверждению врачей многопрофильной больницы, пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.

«К сожалению, врачам не удалось их спасти, их состояние было крайне тяжелым. Мы выражаем соболезнования родным и близким», – отметили в пресс-службе облбольницы.

Напомним, ранним утром 17 апреля в Жанаозене в 2-этажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего обрушился подъезд и пострадало 4 квартиры.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четверых погибших.

За медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе 8 детей, из них госпитализировали 6 жанаозенцев, 7 пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Сообщалось, что погибший мужчина 1977 года рождения находился в реанимационном отделении с синдромом длительного сдавления нижних конечностей.

Второй умерший мужчина 1972 года рождения был транспортирован в день взрыва на скорой медавиации в Мангистаускую областную больницу. У него были ожоги 60-70% поверхности тела.