Wal-mart заинтересовался казахстанскими продуктами

Экономика
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Ксения Воронина
Фото inforesist.org
Крупнейшая в мире торговая сеть Wal-mart заинтересовалась казахстанскими продуктами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НПП РК.

"В декабре прошлого года делегация из Казахстана поехала в США. В Вашингтоне были проведены встречи с американским бизнесом. У них очень большой интерес к казахстанскому рынку. По нашему приглашению ряд компаний в течение 2016 года будет посещать Казахстан. В частности, в марте приедут представители крупнейшей в мире торговой сети Wal-Mart. Мы познакомились с ними в Вашингтоне и пригласили в Казахстан. Они интересуются пищевой продукцией из Казахстана для своей торговой сети. Это сеть № 1 в мире. Если они будут закупать в Казахстане пищевую продукцию, это повлечет развитие сельскохозяйственного бизнеса, потому что Wal-Mart работает на весь мир, представлена во всех развитых странах", – сообщил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Нуржан Альтаев.

По его словам, НПП "Атамекен" подписала меморандум с Торгово-промышленной палатой Америки, представители которой весной обещали посетить Астану.

"Мы будем точечно работать над тем, чтобы вовлекать американский бизнес в Казахстан не в сырьевом секторе, как это было раньше, а в сельское хозяйство, пищевую промышленность и так далее. И это хорошо, что они к нам идут", – заявил представитель Нацпалаты.

Кроме того, Альтаев сообщил, что буквально вчера состоялась встреча с крупной узбекистанской компанией ALIFAR AGROIMPEKS, которая занимается поставкой овощей и фруктов за рубеж.

"Они говорили о том, что сейчас в Казахстане идеальный инвестиционный климат, что намного лучше строить бизнес в Казахстане, нежели в Узбекистане. Они интересуются четырьмя областями Казахстана: ЮКО, Жамбылская, Алматинская и Кызылординская для того, чтобы там выращивать фруктовые сады и экспортировать за рубеж. Мы считаем, что они правильно сделали, что обратились в Национальную палату "Атамекен". Мы сейчас будем помогать в регионах этот бизнес выстраивать", – сказал он.

"Есть поручение Главы государства о том, что мы должны максимально привлекать инвесторов на рынок Казахстана. Нацпалата ставит это одной из важнейших задач в 2016 году. Мы работаем с США, Китаем, Россией и другими близлежащими государствами", – заключил Альтаев.

Отметим, что американская компания Wal-Mart Stores управляет крупнейшей в мире розничной сетью Walmart, Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас. Годовой оборот Wal-Mart за 2014 год составил $469,2 млрд.

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