​Welcome to Баянаул!

Вблизи баянаульских озер расположились 34 дома отдыха, которые единовременно могут принять почти 3 700 человек – но это официальная статистика, а вот постоянные гости курортной зоны знают, что эти домики нередко становятся «безразмерными», особенно в жаркие дни. По сведениям управления предпринимательства, торговли и туризма области, в прошлом году здесь отдохнули 156 тыс. человек. Но это не рекорд, потому как с каждым годом здесь открывают новые срубы, номера становятся комфортабельнее, количество услуг растет.

Туризм, безусловно, – территория частного бизнеса, но регио­нальные власти постарались и создали неплохой стимул для шага вперед. К примеру, в прошлом году из областного бюджета выделили 1,2 млрд тенге – и такого вклада в инфраструктуру курортная зона Баянаульского национального парка прежде не получала.

117 млн тенге направили на обустройство пляжа центрального озера Жасыбай. На въезде в курортную зону теперь работает информационный центр для туристов. Он популярен у населения несмотря на развитие соцсетей, где информацию массово размещают всевозможные дома отдыха. Но в инфоцентре собраны все сведения – оператор поможет определиться с местом отдыха, расскажет о пеших и автомобильных экскурсиях. Для туристов такая консультация будет бесплатной, поскольку работу центра оплачивают дома отдыха, с которыми тот сотрудничает. Есть здесь и экскурсионное бюро, кстати, прежде именно услуги экскурсоводов были самыми проблемными – гида было просто не найти.

Разнообразить отдых помогут и спортсмены. По словам президента Федерации альпинизма и скалолазания Марины Каримовой, в последнее время баянаульской природой все чаще стали интересоваться иностранцы.

– Мы хотим показать людям, которые приезжают в национальный парк, что в Баянауле есть не только пляж. Даже многие павлодарцы не знают, что, пройдя всего километр от Жасыбая, можно увидеть археологические памятники бронзового века, наскальные рисунки, – говорит Марина Каримова. – Сейчас мы думаем, как скорректировать старые горные маршруты, не нарушая новых правил, например, возобновили восхождение на Акбет, еще стали проводить специальные экскурсии для слабослышащих детей. А еще радует, что на территории нацпарка наконец-то повсеместно установили контейнеры для мусора.

Второе по загруженности озеро Баянаульского района – Сабындыколь. Да, там и прежде было несколько домов отдыха, но они ведомственные, поэтому для развития массового туризма потенциал у этой точки большой. В прошлом году здесь выровняли пляж, установили ограждение, сейчас столичный инвестор строит современный кемпинг со срубами – в проект он вкладывает 100 млн тенге, и уже в будущем году здесь ждут посетителей.

Стоит добавить, что с нынешнего года решено перенаправить часть туристического потока с Жасыбая и на другое озеро – Торайгыр, которое не менее красивое, но плохо востребовано из-за инфраструктуры. За счет бюджета уже отремонтирована 11-километровая дорога от Жасыбая до села Торайгыр, на что потратили 370 млн тенге, еще 400 млн понадобилось для благоустройства самого населенного пункта. Фишкой этой местности можно считать и археологические памятники, которые изучают ученые павлодарских вузов и которые доступны туристам в рамках прог­раммы «Рухани жаңғыру».

По информации председателя туристической ассоциации Павлодарской области Гульмиры Отаргалиевой, в среднем проживание в гостевом домике на Торайгыре стоит 2 тыс. тенге за ночь, для организованной группы свыше 15 человек – 1,5 тыс. тенге за одну ночь, питание обойдется минимально в 1 600 тенге в день.

– Торайгыр внешне сильно изменился: появились освещение, дороги, – рассказывает Гульмира Отаргалиева. – Местные жители, видя, что государство вкладывает деньги, начали и сами благоустраи­вать свои территории. На озере предлагают напрокат катамараны, вблизи – велосипеды, на пляже есть кабинки для переодевания.

В прошлом году в Торайгыре работал мини-этноаул, в нынешнем году он также будет действовать. Средняя стоимость однодневной экскурсионной программы в Торайгыре без проживания сос­тавляет 9,5 тыс. тенге – проезд, питание, экскурсии, с проживанием, полный пакет на два дня – от 17 тыс.

К слову, в эти выходные здесь, на родине Султанмахмуда Торайгырова, пройдут народные гуляния в честь 125-летия поэта. Этноаул посетят гости из самых разных уголков страны. Состоятся республиканская мушайра акынов и гала-концерт фестиваля народных песен.

По большому счету Баянаул – это пока летний курорт. Но все должно измениться уже к концу года. Сейчас здесь строят горнолыжную базу на горе Мырзашокы возле села Каражар. Инициатор проекта – аким Павлодарской области Булат Бакауов, а реализуют его за счет спонсорских средств – на 300 млн тенге приобрели оборудование для установки новой кресельной канатной дороги протяженностью 1 050 м и 70 двухместных кабин. Закуплен ратрак стоимостью 90 тыс. евро, 40 комплектов экипировки на 26 млн тенге, проведено 3 км электросетей от села Каражар до горы Мырзашокы.

Как пояснили в управлении предпринимательства, торговли и туризма, уже установлены нижние и верхние станции, три верхние опоры, ну а запустить горнолыжную базу планируется этой зимой.

Есть еще один проект, полноценный запуск которого ждут в области с нетерпением. Речь идет об аэродроме для малой авиации в селе Баянаул. Взлетно-посадочная дорога уже проложена, идет строи­тельство терминала, а организовать регулярные авиа­рейсы по направлениям Астана – Баян­аул, Павлодар – Баянаул, Караганда – Баянаул планируют в следую­щем году. Чтобы сделать такие перелеты доступными, ­акимат облас­ти поднимает вопрос на уровне Комитета гражданской авиации по субсидированию данных авиарейсов.

Конечно, туризм в Павлодарской области не зациклен на Баянаульс­ком районе. Например, за последние 2 года разработаны 38 новых туристических маршрутов, и теперь их официально 84, причем в 64 из них включено посещение сакральных мест во всех сельских районах области. Немало средств вкладывают инвесторы в лечебно-оздоровительные курорты – соленые озера расположены гораздо ближе к Павлодару, чем Баянаул, и там в выходные отдыхают до 10 тыс. человек. Надеются найти своего клиента инициаторы агротуризма – в регионе ждут желающих посетить фермы с нео­бычными животными, половить рыбу, поохотиться на фазанов.