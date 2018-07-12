Туризм и путешествия
Welcome to Баянаул!
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Вблизи баянаульских озер расположились 34 дома отдыха, которые единовременно могут принять почти 3 700 человек – но это официальная статистика, а вот постоянные гости курортной зоны знают, что эти домики нередко становятся «безразмерными», особенно в жаркие дни. По сведениям управления предпринимательства, торговли и туризма области, в прошлом году здесь отдохнули 156 тыс. человек. Но это не рекорд, потому как с каждым годом здесь открывают новые срубы, номера становятся комфортабельнее, количество услуг растет.