Welcome to Kazakhstan!

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Дмитрий Норкин

В стране увеличилось количество как внутренних, так и иностранных туристов.

инфографика Минтуризма и спорта, коллаж Натальи Ляликовой

В этом году с января по сентябрь Казахстан посетили 834,9 тыс. иностранных туристов. За аналогичный период 2022-го в республике побывали 609,8 тыс. иностранцев. Рост составил 37%.

По итогам девяти месяцев 2023 года количество внутренних туристов, обслуженных в местах размещения, увеличилось на 553 тыс. человек по сравнению с тем же периодом ­2022-го, составив 5,4 млн человек. Этот показатель превышает допандемийный на 1,3 млн человек (за 9 месяцев 2019 года было зарегис­трировано 4,1 млн казахстанцев, путешествовавших по стране).

– Интерес к Казахстану среди зарубежных туристов растет. Мы ожидаем, что до конца года их будет порядка 1,4 миллиона человек. Этот факт подтверждает привлекательность наших природных красот, культурного наследия и гостеприимства. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить нашим гостям незабываемые впечатления, – отметил и. о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

#итоги #туризм #туристы #РК

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