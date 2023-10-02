Welcome to Kazakhstan

Нашу страну на этом мероприятии представлял заместитель Премьер-министра – руководитель Аппарата Правительства РК Галымжан Койшыбаев. В мероприятии также приняли участие Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель Премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров, министры и руководители крупных компаний из других стран.

В видеоприветствии к гостям Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал об инвестиционном климате в стране и проводимых экономических реформах. Выступили также Премьер-министр РТ Кохир Расулзода и председатель города Душанбе Рустами Эмомали.

В выступлении Галымжан Койшыбаев отметил поступательное развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Таджикистаном. По его словам, это стало возможным благодаря президентам двух государств, которые вывели двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства и союзничества.

– В этом году состоялся государственный визит Президента Таджикистана в Казахстан, по итогам которого подписана историческая Декларация­ о союзническом взаимодействии между нашими странами, а также проведен ряд крупных двусторонних мероприятий в Астане, Алматы и Шымкенте. Безусловно, главным стерж­нем нашего взаимодействия является торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 20% и достиг внушительных 1,4 миллиарда долларов. По поручению глав наших государств принимаются меры по наращиванию объема взаимной торговли до двух миллиардов тенге, – подчеркнул Галымжан Койшыбаев.

Он привел яркий пример взаимодействия в промышленной сфере – открытие совместного предприятия по производству полипропиленовой упаковочной продукции «Азия­политекс» в городе Худжанд РТ и маслоэкстракционного завода «АКМЭЗ» в Актюбинской области РК.

Галымжан Койшыбаев информировал о работе по улучшению инвестклимата РК и совершенствованию инструментов поддержки инвестиций.

– За годы независимости в Казахстан привлечено свыше 400 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.­ В прошлом году их приток вырос на 18% и достиг 28 миллиардов долларов. Это результат кропотливой работы по улучшению инвестклимата страны и совершенствованию инструментов поддержки инвестиций. Так, на сегодня в нашей стране предусмотрены освобождение от таможенных пошлин, различные налоговые льготы, а также натурные гранты. Для инвесторов из 82 стран действует безвизовый режим, – подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Благоприятные условия для ведения бизнеса предоставляются и в Международном финансовом центре «Астана», не имеющем аналогов на постсоветском пространстве.

Заместитель акима города Астаны Ерлан Бекмурзаев рассказал о развитии сотрудничества между столицами Казахстана и Таджикистана. Заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazah Invest» Руслан Ибраимов информировал об инвестиционном потенциале Казахстана, преференциях, предоставляемых Правительством, а также пригласил бизнес к активному расширению инвестиционного сотрудничества.