«Я точно стану генералом!»

Не праздник, но почти

Учебный центр «Али» Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова в эти дни напоминает завершившийся недавно юбилейный X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». Здесь также много совсем еще с виду мальчишек, которые самоотверженно принимают участие в состязаниях. Но на этот раз борьба идет только в личном зачете: подтягивание на перекладине, стометровка и забег на дистанцию 3 000 м. В качестве приза – возможность получить образование и военную специальность в одном из лучших высших учебных заведений страны.

От праздничного ежегодный вступительный сбор молодежи на полигоне института отличается разве что отсутствием пафосного оформления и парадной формы на участниках. Да еще по вечерам нет салюта и дискотеки, не привозят артис­тов, нет экскурсий. В остальном – те же сосредоточенные взгляды на лицах, переживания, те же поддержка и сострадание к победам и неудачам соратников.

В этом году претенденты на звание курсанта даже размещаются в том же палаточном городке, где до них еще недавно были расквартированы юноши и девушки из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

За детской мечтой

Несмотря на то, что журналисты выехали из Алматы на полигон в семь утра, к моменту нашего прибытия экзамен по физической подготовке уже шел полным ходом. Трехкилометровый забег, безусловно, выглядит не так зрелищно, как подготовленная к празднику эстафета. Однако по накалу страстей и самоотдаче участников уж точно мало чем отличается.

Как и на «Айбыне», в момент состязаний зрителями выступают те же участники, которые уже преодолели дистанцию, или кому это еще только предстоит. За короткое время вступительных сборов ребята успели сдружиться, кто-то и вовсе приехал поступать не один, а с другом или одноклассником.

Вот, например, ближе к завершению трехкилометрового марша, параллельно со сдающим экзамен парнишкой, вдоль беговой дорожки пристраивается его однокашник и, словно заправский тренер, начинает помогать ему нарастить к финишу темп: «Хоп! Хоп! Дыши! Молодец! Не снижай больше, давай, ускоряйся!».

Каждая секунда, а на стометровке даже доля секунды – это балл, за который нужно бороться. Те, кто не набрал минимальные 20 баллов, автоматически не проходят конкурс, но таких практически нет, поэтому накал страстей не меньше, чем на Олимпиаде.

– Мы с братом решили поступать вместе, стать офицерами ДШВ было нашей детской мечтой, – рассказывают, перебивая друг друга, близнецы Нурдаулет и Ердаулет Олжабай из Тараза. – Вместе занимались физической подготовкой, вместе решили поступать, чтобы связать свою жизнь с военным искусством. Если вместе поступим, то и учиться будет, может, и не проще, чем другим, но когда рядом родной брат – это хорошо, это не одному находиться вдали от родных. Родители нас поддержали, одобрили выбор. Если поступим, то будем стараться, чтобы они нами могли и дальше гордиться. Школу окончили на «четыре» и «пять», уверены, что и с трудностями военной жизни тоже справимся.

Офицеры нужны здоровые

Кроме физической подготовки, будущие курсанты проходят в обязательном порядке профессионально-психологический отбор и медицинское освидетельствование. Вопрос почему, к примеру, юношу признают годным к службе в армии, но он может не пройти комиссию при поступлении в высшее военное заведение, тут не стоит. К будущим офицерам требования предъявляются более строгие, ведь им предстоит нести ответственность не только за себя, но и за подчиненных.

– В целом состояние здоровья абитуриентов данного набора не вызывает тревоги, – объясняет член приемной комиссии, майор медицинской службы, врач-терапевт Адлай Тулендин. – На данный момент медицинское освидетельствование прошли уже порядка 280 человек, из них 216 признаны годными, в остальных случаях требуется дообследование с привлечением узких специалистов. Безусловно, они уже в военкомате прошли предварительный медицинский осмотр, но иногда бывают нюансы, которые мы выявляем на последнем этапе.

Случается, что у кого-то не полный перечень документов, либо предыдущее заключение вызывает сомнение. Так, чтобы сюда поступали явно нездоровые люди, не бывает, в этом смысле предварительные инстанции выполняют свою работу. Здешние же медики, в случае выявления несоответствий, обязаны их перепроверить, потому что и руководству института, и стране нужны здоровые офицеры.

Наш фотограф – предсказатель!

Среди абитуриентов, кроме обычных школяров, есть выпускники специальных средних образовательных учреждений с военным уклоном. Кроме того, в военный вуз поступают военнослужащие, проходящие срочную службу и службу по контракту.

Дело в том, что казахстанцы, отслужившие срочную воинскую службу, имеют возможность поступить без учета баллов ЕНТ. А отличившимся срочникам теперь предоставляют гранты даже в гражданские высшие учебные заведения.

– Я служу в воинской части 3650 города Алматы, – рассказывает абитуриент Олег Шевцов. – Срочную службу закончил в 2023-м и в том же году устроился по контракту. В конце мая изъявил желание продолжить учебу и приобрести военную специальность более высокого уровня. 31 июля нас вызвали в училище, а первого августа отправили в учебный центр «Али». Нас таких поступает семеро, из разных родов войск. Отслужившие срочную службу получают сертификат о том, что могут поступить без учета ЕНТ, и распределяются в подразделения командирами отделения или сержантами взвода. Что касается условий, то я могу сказать, что они идеальные: на полигоне кормят отлично, обеспечение всем необходимым – на высшем уровне.

Выбор места учебы большинства поступающих во многом определен тем, что Военный институт Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова занимается подготовкой высококвалифицированных офицеров, имеющих отличную физическую подготовку, способных выполнять поставленные задачи, командовать подразделениями, обучать личный состав.

За годы своего существования военный вуз выпустил более 18 тыс. офицеров по разным специальностям, которые в настоящее время достойно выполняют учебно-боевые задачи в войсках. Многие выпускники командуют крупными воинскими подразделениями и ведомствами, заслужили высокие воинские звания и удостоены правительственных наград. 85 из них стали генералами.

В том, что среди ребят набора 2024 есть будущие представители высшего командного состава нашей страны, можно не сомневаться. Нашему фотокорреспонденту Юрию Беккеру каким-то природным чутьем удается определять выдающихся личностей еще на заре их карьерного роста. Примером тому можно назвать четырехкратного чемпиона мира в трех разных весовых категориях Илью Ильина, которому еще в самом начале карьеры в трудную для спортсмена минуту наш Юрий предрек: "Ты еще станешь чемпионом мира!". Тому есть документальные подтверждения в архиве фотографа.

В том же архиве много фотографий ныне действующих генералов в их бытность лейтенантами, майорами, капитанами, а также чиновников ныне очень высокого ранга. И в этот раз, фотографируя молодежь, мэтр журналистики то и дело приговаривал:

– Вот этот точно будет полковником, а этот, уже сейчас видно, – будущий генерал! Я им еще когда-нибудь пришлю фото, как у них все начиналось.

Так что стоит внимательно присматриваться к молодым лицам на фотографиях в нашей газете.