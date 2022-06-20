Общество
Январская трагедия: 30 гранатометов остается на руках у преступников – МВД
Диасов Ораз
корреспондент

Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о похищенном во время январских событий оружии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал оружия, это более двух тысяч единиц похищенного оружия, в том числе 30 гранатометов, 2 пулемета, 122 автомата и 379 пистолетов», - сообщил Адилов на брифинге в СЦК.

Это, по его словам, представляет серьезную угрозу обществу, так как, отметил он, преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан страны.

Санжар Адилов сообщил, что на сегодня обнаружено и изъято 1 626 единиц оружия, это 10 гранатометов, 6 пулеметов, 160 автоматов, 113 единиц нарезного оружия, 361 пистолетов и 253 гранаты, более 41,1 тыс. боеприпасов. Гражданами добровольно сдано 212 единиц оружия.

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