Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана

Японские эксперты проведут обследование 13-ти гидротехнических сооружений в 4-х областях Казахстана для подготовки к паводковому периоду следующего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта тема была в повестке встречи министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой и представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Специалисты агентства осматривают гидротехнические сооружения, испытавшие наибольшую нагрузку во время паводков. Визуальный осмотр объектов прошел в Костанайской, Акмолинской, Актюбинской областях и области Абай.

«Хочу поблагодарить японскую сторону за содействие. Во время паводков наши гидротехнические сооружения справились с пропуском большого объема воды, избежав каких-либо аварий. Чтобы обеспечить стабильную работу этих объектов в будущем, нам нужно внимательно изучить их состояние, определить возможные уязвимости и заранее принять меры по их устранению», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также стороны обсудили автоматизацию и цифровизацию гидротехнических сооружений для более эффективной борьбы с паводками. В частности, речь зашла об установке датчиков для определения уровня и объемов сброса воды.