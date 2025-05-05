Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

На минувшей неделе казахстанские спортсмены отличились на международной арене сразу в нескольких видах спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: пресс-служба МТС РК

Любительский бокс: На чемпионате Азии среди юниоров до 15 и 17 лет в столице Иордании сборная Казахстана завоевала 16 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Плавание: На международных соревнованиях Acropolis Swim Open 2025 в Афинах (Греция), казахстанская команда заняла второе место в общекомандном зачёте, выиграв 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Дзюдо: Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam по дзюдо в Душанбе (Таджикистан).

Таэквондо: На 13-м клубном чемпионате Азии по таэквондо, завершившемся в китайском городе Уси, сборная Казахстана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Конный спорт: Спортсмены РК завоевали 6 серебряных и 5 бронзовых медалей в командной серии турнира по конкуру Maxima Masters Eurasia и этапах Кубка мира.

Тяжелая атлетика: На проходящем в Лиме (Перу) юниорском чемпионате мира по тяжёлой атлетике казахстанские спортсмены на данный момент завоевали 2 золотые медали.

Теннис: Жибек Куламбаева одержала победу в парном разряде на турнире ITF W100 в Мадриде (Испания). В финале дуэт Куламбаева – Уэрго обыграл испанок Марину Бассольс и Андреа Ласаро Гарсию. Это пятый совместный титул Куламбаевой и Уэрго.

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