Минувшая неделя принесла Казахстану новые спортивные достижения, что стало очередным подтверждением силы и таланта казахстанских спортсменов на международной арене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: пресс-служба МТС РК

Спортивная гимнастика: на этапе Кубка мира в городе Осиек (Хорватия) спортсмены сборной Казахстана завоевали три медали. Милад Карими выиграл золото в упражнении на перекладине, а также бронзу — в вольных упражнениях. Нариман Курбанов занял третье место в упражнении на коне.

Теннис: женская и юношеская сборные Казахстана (до 14 лет) завоевали путевки на чемпионат мира. Женская команда в очередной раз вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, а юношеская — во второй раз в истории страны.

Тхэквондо: на международном турнире Serbia Open G1 в Белграде (Сербия) кадетская и юношеская сборные Казахстана завоевали 11 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.