Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе

Спорт
105
Венера Баталова
корреспондент

Минувшая неделя принесла Казахстану новые спортивные достижения, что стало очередным подтверждением силы и таланта казахстанских спортсменов на международной арене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: пресс-служба МТС РК

Спортивная гимнастика: на этапе Кубка мира в городе Осиек (Хорватия) спортсмены сборной Казахстана завоевали три медали. Милад Карими выиграл золото в упражнении на перекладине, а также бронзу — в вольных упражнениях. Нариман Курбанов занял третье место в упражнении на коне.

Теннис: женская и юношеская сборные Казахстана (до 14 лет) завоевали путевки на чемпионат мира. Женская команда в очередной раз вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, а юношеская — во второй раз в истории страны.

Тхэквондо: на международном турнире Serbia Open G1 в Белграде (Сербия) кадетская и юношеская сборные Казахстана завоевали 11 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.

#победы #неделя #спортсмены #достижения

Популярное

Все
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в Эквадоре
В Осаке открылась Всемирная выставка EXPO - 2025
Итоги отопительного сезона подвели в правительстве РК
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
ISF U-15: рекордное число медалей завоевали казахстанские школьники
Правила продажи билетов на поезда обновили в Казахстане
Семь кредитов оформил мошенник на жителя Усть-Каменогорска
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева прошел в Алматы
Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма
В Мьянме зарегистрировали новое землетрясение
Реконструкцию зданий железнодорожных вокзалов начали в Акмолинской области
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Уникальная казахстанская разработка для сохранения донорских органов представлена в Японии
Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанских миротворцев
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Биткоин рухнул до $78,8 тыс.
Год рабочих профессий: студентам показали работу завода в Конаеве
Перешагнул вековой рубеж
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии

Читайте также

Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнасти…
Два юных акмолинских боксера стали чемпионами Всемирной спо…
Спортивные звёзды Казахстана получат всемерную поддержку го…
Казахстан завоевал две «бронзы» на этапе Кубка мира по спор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]