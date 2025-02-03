Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

На минувшей неделе казахстанские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты на международных соревнованиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: пресс-служба МТС РК

Фристайл-могул: Спортсменка национальной сборной Анастасия Городко завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира на канадском курорте Валь-Сен-Ком.

Конькобежный спорт: Алина Дауранова завоевала три медали на этапе Кубка мира в Коллальбо, Италия. Она выиграла золотые медали в забегах на 1 000 метров и в командном спринте, а также серебряную медаль в забеге на 500 метров.

Горнолыжный спорт: Александра Скороходова заняла второе место на чемпионате FIS по горнолыжному спорту среди юниоров в Альпе-Чермис-Кавалезе, Италия.

Настольный теннис: Назерке Болатбек успешно выступила на турнире WTT Youth Contender Doha в столице Катара Дохе, завоевав золотую медаль в категории до 11 лет.

Теннис: сборная Казахстана по теннису одержала победу над командой Пакистана в плей-офф Кубка Дэвиса.

#Спорт #победы #неделя #выступления

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