Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе

На минувшей неделе казахстанские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты на международных соревнованиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: пресс-служба МТС РК

Фристайл-могул: Спортсменка национальной сборной Анастасия Городко завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира на канадском курорте Валь-Сен-Ком.

Конькобежный спорт: Алина Дауранова завоевала три медали на этапе Кубка мира в Коллальбо, Италия. Она выиграла золотые медали в забегах на 1 000 метров и в командном спринте, а также серебряную медаль в забеге на 500 метров.

Горнолыжный спорт: Александра Скороходова заняла второе место на чемпионате FIS по горнолыжному спорту среди юниоров в Альпе-Чермис-Кавалезе, Италия.

Настольный теннис: Назерке Болатбек успешно выступила на турнире WTT Youth Contender Doha в столице Катара Дохе, завоевав золотую медаль в категории до 11 лет.

Теннис: сборная Казахстана по теннису одержала победу над командой Пакистана в плей-офф Кубка Дэвиса.