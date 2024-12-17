Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство туризма и спорта РК опубликовало список самых запоминающихся выступлений казахстанских спортсменов на прошлой неделе, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бокс: На чемпионате Азии по боксу, который прошел в Чиангмае (Таиланд), мужская и женская сборные Казахстана завоевали 10 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Тяжелая атлетика: На завершившемся в Манаме (столица Бахрейна) чемпионате мира наши спортсмены завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль.

Теннис: На турнире ITF Juniors J500 Orange Bowl во Флориде (США) Амир Омарханов стал чемпионом в парном разряде.

Гандбол: Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии, который состоялся в Нью-Дели (Индия). В матче за третье место наши соотечественницы одержали победу над сборной Ирана со счётом 28:22.

Настольный теннис: На командном турнире Кубок Вальднера в Норвегии казахстанец Кирилл Герасименко, выступавший в составе сборной Азии, стал победителем соревнований.

Профессиональный бокс: На вечере бокса Hollywood Fight Nights в Санта-Инесе (США) Садриддин Ахмедов одержал победу нокаутом в 7-м раунде над американским боксёром Рафаэлем Игбокве (17-6, 7 КО).

#Спорт #победы #неделя #выступления

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