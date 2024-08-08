Ярмарка продукции из Таджикистана пройдет в Астане

В предстоящие выходные 10 и 11 августа в Астане пройдет ярмарка продукции сельского хозяйства, народных ремесел и национальной кухни Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации городского акимата, на ярмарке представят свежие фрукты и овощи, натуральные мёд, орехи, сухофрукты, специи и многое другое. Также можно будет приобрести предметы народного ремесла – изделия из кожи, керамики, дерева, ковры ручной работы, сувениры.

«У жителей и гостей столицы будет возможность приобрести свежие продукты, сувениры и изделия ручной работы, традиционные таджикские блюда. На главной сцене ярмарки будет представлена концертная программа с участием деятелей культуры Таджикистана», – отметили в столичной администрации.

Ярмарка будет открыта для всех желающих 10 августа с 11:00 до 19:00 часов, 11 августа - с 10:00 до 19:00 часов на территории, прилегающей к многофункциональному ледовому дворцу «Барыс-Арена».