Ярмарки вакансий под эгидой партии AMANAT проходят во всех регионах страны

Мажилис , Занятость , Общество , Столица
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Айман Аманжолова
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Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов посетил ярмарку вакансий в Астане, организованную молодежным крылом «Жастар Рухы». В мероприятии также приняла участие министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова и руководство города Астаны

Фото: Талгат Танымбаев, Асылхан Сейдахмет

Сегодня ярмарка вакансий прошла на открытом воздухе в центре столицы на бульваре Нуржол. Это знаковое место в сердце Астаны, где любит собираться молодежь. Порядка 100 работодателей представили около 2 тысяч рабочих мест. Среди них: Казатомпром, Halyk bank, Казпочта, Samruk-Kazyna Construction, Казахтелеком и другие. Мероприятие посетило около 3000 человек.

С молодежью и потенциальными работодателями поговорил спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов. Он отметил, что глава государства в своей предвыборной программе поставил задачу трудоустроить не менее 2,3 млн молодых людей к 2029 году.

«Как неоднократно подчеркивал президент Касым-Жомарт Токаев, человек труда – это богатство страны, и он должен пользоваться особым почетом. Для молодых людей – вчерашних выпускников колледжей и вузов, поиск работы – это настоящий вызов, учитывая, что опыта работы у них нет. Задача государства, общества, бизнеса – облегчить этот процесс, содействовать трудоустройству молодых специалистов, чтобы каждый выпускник мог найти свое место на рынке труда, быстрее начал вносить свой вклад в развитие страны. На это направлены ярмарки вакансий в рамках партийного проекта «Жастарға жұмыс». Вот уже второй год они проводятся во всех регионах и показывают свою эффективность», – сказал он.

В рамках ярмарки также представители министерства труда на наглядном примере показали посетителям возможности электронной биржи труда «Enbek.kz», представители АО «Самрук-Қазына» рассказали о роли цифровизации в повышении прозрачности отбора кандидатов на вакантные должности, представители акимата Астаны представили проект «Jol tap» по содействию занятости молодежи категории NEET, а сотрудники столичного Центра трудовой мобильности проинформировали о проектах для выпускников «Первое рабочее место» и «Молодежная практика».

Кроме Астаны под эгидой «Жастар Рухы» аналогичные ярмарки в эти дни проходят во всех областных центрах страны. Планируется, что их посетят, как минимум, 50 тысяч молодых казахстанцев. Ярмарки работают по принципу одного окна, когда соискатель может не просто узнать о наличии вакансий, а на месте уточнить все детали и условия работы. Помимо трудоустройства на ярмарке можно получить консультации по всем государственным программам социальной поддержки молодежи – от получения жилья или лечения, до открытия бизнеса и обучения.

Проект «Жастарға жұмыс» стартовал в январе 2023 года. За это время по Казахстану прошло свыше двух сотен ярмарок вакансий, которые посетило более 160 тыс. человек, из них 30 тыс. молодых людей уже получили направления на трудоустройство. Еще около 30 тысяч молодых людей получили консультации по льготному кредитованию под 2,5% для развития предпринимательской деятельности.

#Астана #работа #AMANAT #молодежь

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