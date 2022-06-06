Явка на 65 участках за рубежом составила 72,95% – МИД РК

Закрылись последние участки для голосования на референдуме, сообщает Kazpravda.kz.

"В 06:00 утра по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, завершивших таких образом голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", - говорится в информации Министерства иностранных дел РК.

По данным МИД, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.

Согласно предварительным данным, явка на референдуме по республике составила 67,5%, при этом 76,7% опрошенных на выходе казахстанцев – поддержали поправки в Конституцию.