Юбилейная выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева открылась в Алматы

Международное сотрудничество,Культура
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В экспозиции представлено 74 произведения, демонстрирующих самобытный стиль мастера, его творческое наследие и вклад в развитие национальной живописи

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 120-летию выдающегося представителя изобразительного искусства Узбекистана, известного художника Урала Тансыкбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Выставка организована Фондом развития культуры и искусства Республики Узбекистан при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

На церемонии открытия присутствовали министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, помощник президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева, аким города Алматы Ерболат Досаев, а также казахстанские и узбекские писатели, деятели культуры и искусства.

В своем выступлении Аида Балаева отметила, что Урал Тансыкбаев - это художник, который сумел через своё искусство связать народы двух стран, укрепив многовековую дружбу и взаимопонимание.

«Проницательность и искренность, с которыми выдающейся художник передает уникальные черты родной земли Узбекистана, будь то живописные просторы гор, долин или рек, не могут оставить равнодушным ни одного ценителя искусства. Символично, что Урал Тансыкбаев родился в один год с Абылханом Кастеевым. Оба художника стояли у истоков формирования национальных художественных школ своих стран, оказав значительное влияние на последующие поколения мастеров. Их творчество стало глубоким посвящением родной земле, народу и природе - всему тому, что они чувствовали, любили и осознавали, создавая художественные образы своей эпохи», - подчеркнула министр.

Она также отметила, что Казахстан и Узбекистан продолжают активное сотрудничество в культурной сфере. В последние годы успешно реализуются Дни культуры, Дни кино, проходят гастроли театров, организуются художественные выставки.

В свою очередь, Саида Мирзиеева выразила благодарность за организацию выставки и подчеркнула значимость культурного диалога и взаимодействия между Казахстаном и Узбекистаном.

Выставка, посвященная 120-летию Урала Тансыкбаева, продлится до июня.

Гастроли Национального балета Узбекистана и выставка Урала Тансыкбаева также пройдут в Астане.

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