Культура Юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, пройдут на его малой родине 1 октября 22 сентября 2022 г. 2:30 Мереке Далелханова Немеркнущий свет мысли Как известно, запланированные на начало сентября юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, были перенесены в связи с чрезвычайной ситуацией в Аулиекольском районе, связанной с пожарами. Государство оказало помощь пострадавшему от пожара населению, поддержала погорельцев вся страна. В настоящее время ситуация стабилизировалась, идет активное строительство жилья для оставшихся без крова жителей Аулиеколя, и уже до конца октября люди обретут крышу над головой. С учетом этих обстоятельств жители региона решили провести запланированные мероприятия и отпраздновать юбилей любимого поэта и просветителя 1 октября текущего года. Праздничные мероприятия пройдут в селах Ахмет Байтурсынулы и Торгай. Согласно программе, у мавзолея Ахмета Байтурсынова, возведенного в поселении Сарытубек на его малой родине, состоится открытие дома-музея и будет дан поминальный обед. Затем в Торгае пройдут соревнования по қазақ күресі и конные состязания. В рамках празднования состоится открытие памятника А. Байтурсынову и М. Дулатулы и пройдет презентация литературного музея имени двух видных деятелей, а в Доме культуры им. Н. Ахметбекова пройдет научно-практическая конференция. И завершатся юбилейные мероприятия праздничным концертом, который состоится на стадионе «Топжарған».