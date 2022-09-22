Юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, пройдут на его малой родине 1 октября

Немеркнущий свет мысли

Как известно, запланированные на начало сентября юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, были перенесены в связи с чрезвычайной ситуацией в

Аулиекольском районе, связанной с пожарами. Государство оказало помощь пострадавшему от пожара населению, поддержала погорельцев вся страна.

В настоящее время ситуация стабилизировалась, идет активное строительство жилья для оставшихся без крова жителей Аулиеколя, и уже до конца октября люди обретут крышу над головой. С учетом этих обстоятельств жители региона решили провести запланированные мероприятия и отпраздновать юбилей любимого поэта и просветителя 1 октября текущего года.

Праздничные мероприятия пройдут в селах Ахмет Байтурсын­улы и Торгай. Соглас­но программе, у мавзолея Ахмета Байтурсынова, возведенного в поселении Сарытубек на его малой родине, состоится открытие дома-музея и будет дан поминальный обед. Затем в Торгае пройдут соревнования по қазақ күресі и конные состязания.

В рамках празднования состоится открытие памятника А. Байтурсынову и М. Дулатулы и пройдет презентация литературного музея имени двух видных деятелей, а в Доме культуры им. Н. Ахметбекова пройдет научно-практическая конференция. И завершатся юбилейные мероприя­тия праздничным концертом, который состоится на стадионе «Топжарған».