Юлия Галышева вышла в суперфинал этапа Кубка мира в могуле
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В американском Вотервилле продолжается очередной этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул, передает Kazpravda.kz
Юлия Галышева, представляющая Казахстан, пробилась в суперфинал индивидуальных соревнований и завершила выступление на 6-й позиции с результатом 71.06 балла.
Результаты остальных членов Национальной сборной Казахстана:
Женщины:
Анастасия Городко – 9-е место
Аяулым Амренова – 26-е место
Мужчины:
Павел Колмаков – 21-е место
Антон Бондарев – 39-е место
Фёдор Бугаков – 43-е место