Юлия Галышева вышла в суперфинал этапа Кубка мира в могуле

Спорт
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В американском Вотервилле продолжается очередной этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Юлия Галышева, представляющая Казахстан, пробилась в суперфинал индивидуальных соревнований и завершила выступление на 6-й позиции с результатом 71.06 балла.

Результаты остальных членов Национальной сборной Казахстана:

Женщины:

Анастасия Городко – 9-е место

Аяулым Амренова – 26-е место

Мужчины:

Павел Колмаков – 21-е место

Антон Бондарев – 39-е место

Фёдор Бугаков – 43-е место

#фристайл #могул #Юлия Галышева

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