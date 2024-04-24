Путинцева успешно стартовала на теннисном турнире в Испании

Казахстанская теннисистка вышла во второй круг престижного грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает Kazpravda.kz

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На супертурнире Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания) начались матчи первого раунда в женском одиночном разряде.

Дебютную встречу провела 50-я ракетка мира Юлия Путинцева, которая в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 одолела представительницу Китая Юань Юэ.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Казахстанская теннисистка не смогла подать ни одного эйса при одной двойной ошибке, в то время как китаянка выполнила одну подачу на вылет и допустила три двойные ошибки.

Во втором круге престижного грунтового турнира Путинцева сразится с еще одной представительницей Китая, ей будет противостоять восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень.