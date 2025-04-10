Юлия Путинцева вывела сборную Казахстана вперед на «Кубке Билли Джин Кинг»

Теннис,Спорт
105

В австралийском городе Брисбен стартовали квалификационные матчи группы «D» командного чемпионата мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Фото: ФТК

Игровой день открыли команды Австралии и Казахстана. Первой на центральную арену имени Патрика Рафтера вышла Юлия Путинцева (23 WTA) против Майи Джойнт (78 WTA).

Казахстанка за час с небольшим уверенно обыграла оппонентку со счетом 6:2, 6:1. Для Юлии это победа стала 21-й в составе сборной Казахстана на «Кубке Билли Джин Кинг».
 
Следующей на корт выйдет Елена Рыбакина (10 WTA) против Кимберли Бирелл (61 WTA)

#Спорт #теннис #Путинцева

Популярное

Все
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Когда господдержка эффективней приватизации
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
От кустарного цеха – до современной фабрики
Потребителей приучат к бережливости
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Чтобы успешно влиться в общество
Вместе с ней ушла эпоха
Голос великого Абая – в сердцах юных
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Мост творчества и дружбы
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Халтура или… норма?
Прощайте, Лев Юрьевич...
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Область вырывается в лидеры
Кодекс Республики Казахстан
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

11 медалей завоевали казахстанские таеквондисты на турнире …
Казахстанец Никита Чирюкин стал четвертым на этапе Кубка ми…
Подведены итоги чемпионата по тогызкумалаку
Назначен главный тренер сборной Казахстана по художественно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]