В австралийском городе Брисбен стартовали квалификационные матчи группы «D» командного чемпионата мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Фото: ФТК

Игровой день открыли команды Австралии и Казахстана. Первой на центральную арену имени Патрика Рафтера вышла Юлия Путинцева (23 WTA) против Майи Джойнт (78 WTA).

Казахстанка за час с небольшим уверенно обыграла оппонентку со счетом 6:2, 6:1. Для Юлии это победа стала 21-й в составе сборной Казахстана на «Кубке Билли Джин Кинг».



Следующей на корт выйдет Елена Рыбакина (10 WTA) против Кимберли Бирелл (61 WTA)