ЮНЕСКО: каждый третий школьник в мире подвергается издевательствам

В Европе и Северной Америке психологические издевательства являются наиболее распространенными, а кибербуллинг (издевательства через социальные сети и с помощью интернета в целом) затрагивает по крайней мере каждого десятого школьника.



Указывается, что более трети учеников (36%) участвуют в драках, почти каждый третий (32,4%) подвергся хотя бы раз физической атаке в 2018 году.



"Информация о сексуальном насилии, совершаемом сверстниками, ограничена, однако данные, полученные из стран Африки к югу от Сахары, свидетельствуют о том, что правонарушителем скорее является одноклассник, чем учитель, особенно для мальчиков", – отмечается в докладе.



Там добавляется, что "в глобальном масштабе физическое насилие, совершаемое учителями, является редкостью, однако в некоторых странах дети сообщают о частом физическом насилии со стороны своих учителей".



ЮНЕСКО напоминает, что "телесные наказания, являющиеся одной из форм физического насилия, по-прежнему разрешены в школах в 68 странах и часто применяются во многих из этих стран".

