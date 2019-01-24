ЮНЕСКО: каждый третий школьник в мире подвергается издевательствам

В мире
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Каждый третий школьник в мире испытывает психологическое и физическое насилие хотя бы один раз в месяц, говорится в докладе ЮНЕСКО по данной проблеме, передает Ria.ru.   

"Почти треть учеников – 32% – становятся жертвами издевательств сверстников в школе по крайней мере один раз в месяц", – говорится в документе, подготовленном на основе данных из 144 стран мира.

По данным доклада, "во всех регионах, за исключением Европы и Северной Америки, физическое издевательство является наиболее распространенным, а сексуальное издевательство – вторым по распространенности видом издевательств".

В Европе и Северной Америке психологические издевательства являются наиболее распространенными, а кибербуллинг (издевательства через социальные сети и с помощью интернета в целом) затрагивает по крайней мере каждого десятого школьника.

Указывается, что более трети учеников (36%) участвуют в драках, почти каждый третий (32,4%) подвергся хотя бы раз физической атаке в 2018 году.

"Информация о сексуальном насилии, совершаемом сверстниками, ограничена, однако данные, полученные из стран Африки к югу от Сахары, свидетельствуют о том, что правонарушителем скорее является одноклассник, чем учитель, особенно для мальчиков", – отмечается в докладе.

Там добавляется, что "в глобальном масштабе физическое насилие, совершаемое учителями, является редкостью, однако в некоторых странах дети сообщают о частом физическом насилии со стороны своих учителей".
ЮНЕСКО напоминает, что "телесные наказания, являющиеся одной из форм физического насилия, по-прежнему разрешены в школах в 68 странах и часто применяются во многих из этих стран".

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