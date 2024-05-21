Юные робототехники из области Абай выиграли престижную награду на чемпионате в Китае

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

18-19 мая в Шанхае прошел закрытый национальный чемпионат The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

В нем приняли участие порядка 300 сильнейших робототехников Китая и единственная приглашенная команда «Тенгри» из Казахстана. 

Нашу страну представили семиклассники многопрофильной гимназии им.Шакарима №5 города Семей области Абай: Осман Куанышбек, Темирлан Абылайхан, Балжан Наймангазина, Нуркен Толеубек, Нурторе Мақсатов, Радмир Женсбек, Досжан Сабит и Алан Ермекбаев под руководством тренера Айдоса Турсынбекова.

По итогам двух соревновательных дней казахстанские школьники завоевали победу в номинации «Motivate Award».

«Наши ученики соревновались с лучшими командами из Китая. Это был колоссальный обмен опытом. Дети, несмотря на свой юный возраст и языковой барьер, показали себя отлично в игре роботов. Я горжусь самоотверженностью своих воспитанников», — поделился тренер. 

Напомним, команда получила путевку на чемпионат по результатам высоких показателей на Центрально-Азиатском чемпионате в Астане, который был организован ОФ USTEM Foundation и РНПЦ «Дарын» при поддержке министерства просвещения РК.

#дети #Китай #награда #Образование #робототехника

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