Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр совместно с акимом Астаны Женисом Касымбеком посетил здание депо LRT и ознакомился с подготовкой к работе Единого диспетчерского центра, создаваемого в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В составе депо формируется Единый диспетчерский центр площадью 768 м2. Центр станет ключевым элементом управления системой и координации процессов на дорожно-уличной сети города.

Функционал центра включает управление движением составов LRT, координацию светофорных объектов интеллектуальной транспортной системы, диспетчерское сопровождение общественного транспорта, диспетчеризацию системы проката велосипедов, а также обработку и аналитический анализ транспортных данных. Интеграция с городскими службами позволит централизовать управление, повысить скорость межведомственного взаимодействия при реагировании на внештатные ситуации.

В ходе объезда также были осмотрены станции «Әуежай», «Бәйтерек», «Дом министерств».

Тестовая эксплуатация проводится по всей линии в соответствии с утвержденной программой испытаний. В зависимости от задач этапа тестирования поезда могут следовать без остановок либо выполнять остановки на всех станциях – для проверки синхронизации дверей, систем позиционирования, точности остановки и взаимодействия бортовых и станционных систем управления. Тестовая эксплуатация осуществляется в любое время суток, включая ночной период. Продолжительность испытаний превышает 12 часов в сутки.

Составы LRT будут курсировать в беспилотном режиме. Испытания включают проверку инфраструктуры и систем безопасности, а также подготовку персонала и отработку аварийных процедур. Составы адаптированы к климату Центральной Азии и устойчивы к низким температурам и обледенению.

В конструкции колес подвижного состава применены упругие элементы: между бандажом и колесным диском предусмотрена резиновая прокладка, выполняющая функцию виброизоляции. Данное решение снижает передачу динамических нагрузок и структурного шума, уменьшая уровень акустического воздействия при движении поездов.

Интервал движения: от 5 до 10 минут;

Время в пути между станциями: 1,5-3 минуты;

Время следования от станции «Нурлы жол» до станции «Аэропорт» – порядка 40 минут;

Завершение тестовой эксплуатации и дата начала пассажирского движения будут определены по итогам выполнения полного комплекса мероприятий и подтверждения соответствия системы установленным техническим требованиям. Начало работы LRT ожидается в ближайшие месяцы.