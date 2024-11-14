Объем выработки электроэнергии в РК за 9 месяцев составил 86,7 млрд кВтч

Потребление составило 87,7 млрд кВтч, что на 3,3 млрд кВтч или на 4% выше аналогичного периода 2023 года.

Прирост потребления по стране по отдельным энергетическим зонам ЕЭС Казахстана распределился следующим образом:

‒ Западная зона (Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангыстауская области) - 10,4%;

‒ Южная зона (Алматинская, Жетысуйская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области) – 4,3%;

‒ Северная зона (Улытауская, Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Абайская области) – 2,4%.

По данным компании, объем услуг по передаче электрической энергии по НЭС составил 13,4 млрд кВтч, это ниже показателей 2023 года на 57%. Такую статистику в компании связывают со снижением объемов передачи электрической энергии для субъектов оптового рынка РК, после ввода новой модели Единого закупщика электрической энергии и новой услуги по пользованию НЭС.

Объем услуг по пользованию НЭС составил 54,8 млрд кВтч.

Также с увеличением производства-потребления электроэнергии по Казахстану объёмы технической диспетчеризации и организации балансирования возросли в сравнении с 2023 годом на 3,9% и 2,7%, достигнув 81,4 млрд кВтч и 155,1 млрд кВтч соответственно.

При этом наблюдается значительное снижение импорта электроэнергии из России. В период с 1 марта по 30 сентября 2024 года импорт составил 2 562,3 млн кВтч, что на 740,2 млн кВтч меньше аналогичного периода 2023 года (3 302,5 млн кВтч).

«Импорт электроэнергии в основном направлялся на покрытие дефицита во время осуществления плановых ремонтов генерирующих электростанций и не связан с переводом времени в марте текущего года», - говорится в пресс-релизе.

В 2024 году аварийность электростанций в Казахстане снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом, а продолжительность аварийных ремонтов уменьшилась на 35%. Тем не менее, аварийность станций сохраняется, что приводит к росту объемов дисбалансов, покрываемых за счет балансирующего рынка РФ. Средневзвешенная цена покупной электроэнергии из РФ в 2024 году выросла на 10% в сравнении с 2023 годом.

В этой связи увеличились расходы АО «KEGOC» на покупку электроэнергии из РФ с целью урегулирования отклонений энергосистемы Казахстана на границе с энергосистемой России.

Увеличение объемов оказываемых компанией услуг отразилось на росте финансовых показателей. Операционная прибыль компании за отчетный период составила 59 млрд тенге, рост составил 59%, чистая прибыль составила 47 млрд тенге, что выше аналогичного периода 2023 года на 18,4 млрд тенге или 64%.

В рамках ежегодной подготовки к отопительному сезону в компании отремонтированы 122 электросетевых объекта, пополнен аварийный запас материалов, запчастей необходимых для обслуживания активов компании. 3 октября 2024 года Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан выдал АО «KEGOC» паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.