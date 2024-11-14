Объем выработки электроэнергии в РК за 9 месяцев составил 86,7 млрд кВтч

Энергетика
110

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года производство увеличилось на 4,2 млрд кВтч, или на 5,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «KEGOC»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Потребление составило 87,7 млрд кВтч, что на 3,3 млрд кВтч или на 4% выше аналогичного периода 2023 года.

Прирост потребления по стране по отдельным энергетическим зонам ЕЭС Казахстана распределился следующим образом:

‒ Западная зона (Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангыстауская области) - 10,4%;

‒ Южная зона (Алматинская, Жетысуйская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области) – 4,3%;

‒ Северная зона (Улытауская, Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Абайская области) – 2,4%.

По данным компании, объем услуг по передаче электрической энергии по НЭС составил 13,4 млрд кВтч, это ниже показателей 2023 года на 57%. Такую статистику в компании связывают со снижением объемов передачи электрической энергии для субъектов оптового рынка РК, после ввода новой модели Единого закупщика электрической энергии и новой услуги по пользованию НЭС.

Объем услуг по пользованию НЭС составил 54,8 млрд кВтч.

Также с увеличением производства-потребления электроэнергии по Казахстану объёмы технической диспетчеризации и организации балансирования возросли в сравнении с 2023 годом на 3,9% и 2,7%, достигнув 81,4 млрд кВтч и 155,1 млрд кВтч соответственно.

При этом наблюдается значительное снижение импорта электроэнергии из России. В период с 1 марта по 30 сентября 2024 года импорт составил 2 562,3 млн кВтч, что на 740,2 млн кВтч меньше аналогичного периода 2023 года (3 302,5 млн кВтч).

«Импорт электроэнергии в основном направлялся на покрытие дефицита во время осуществления плановых ремонтов генерирующих электростанций и не связан с переводом времени в марте текущего года», - говорится в пресс-релизе.

В 2024 году аварийность электростанций в Казахстане снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом, а продолжительность аварийных ремонтов уменьшилась на 35%. Тем не менее, аварийность станций сохраняется, что приводит к росту объемов дисбалансов, покрываемых за счет балансирующего рынка РФ. Средневзвешенная цена покупной электроэнергии из РФ в 2024 году выросла на 10% в сравнении с 2023 годом.

В этой связи увеличились расходы АО «KEGOC» на покупку электроэнергии из РФ с целью урегулирования отклонений энергосистемы Казахстана на границе с энергосистемой России.

Увеличение объемов оказываемых компанией услуг отразилось на росте финансовых показателей. Операционная прибыль компании за отчетный период составила 59 млрд тенге, рост составил 59%, чистая прибыль составила 47 млрд тенге, что выше аналогичного периода 2023 года на 18,4 млрд тенге или 64%.

В рамках ежегодной подготовки к отопительному сезону в компании отремонтированы 122 электросетевых объекта, пополнен аварийный запас материалов, запчастей необходимых для обслуживания активов компании. 3 октября 2024 года Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан выдал АО «KEGOC» паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

#Казахстан #экономика #электроэнергия

Популярное

Все
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов
Чем будут кормить в школьных столовых?
В Астане почтили память легендарного Бауыржана Момышулы
У меня зазвонил телефон...
Учиться учитывать принципы гендерного равенства
В Таразе широко отметили 100-летие сатирика Шоны Смаханулы
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
Застраховать риски
С чего начинается «Родина»
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Новейшие технологии как фактор высокого качества
Сила и ловкость в пожарном кроссфите
В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»
Почувствуй себя флористом!
Экологичная упаковка завоевывает рынок
Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве
Особое внимание – редкоземельным
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Чувство – главное оружие поэта
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Успешные педагоги вдохновляют на успех
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличен…
Перевод времени не повлиял на энергопотребление в Казахстане
Запрет на вывоз газа из Казахстана продлили на полгода
«Зеленой» энергии становится все больше

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]