За боевые заслуги

Награда учреждена российским Летным братством имени летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца. Ее получили летчик дальней авиации полковник Байдулла Акежанов, штурман дальней авиации полковник Юрий Правдухин, военный летчик полковник Николай Помогаев и другие ветераны. Памятной медалью отмечен и пилот авиаполка «Нормандия-Неман» Василий Жовтий, награжденный за мужество и боевые заслуги в годы войны советскими орденами Красного Знамени, Александра Невского и французскими – Почетного легиона, Крестом с 6 пальмовыми ветвями и Крестом освобождения.

Выражая благодарность за награды, ветераны рассказали о работе с молодежью по ее патриотическому воспитанию. Они отметили, что в Казахстане бережно хранят и продолжают боевые традиции старших поколений, укрепляют Вооруженные силы страны в целом и военную авиацию в частности. Казахстанцы гордятся мужественными летчиками-космонавтами Тохтаром Аубакировым и Талгатом Мусабаевым, гордятся тем, что космические корабли стартуют с казахской земли, что наша республика вносит большой вклад в освоение околоземного пространства. Участники встречи высказали предложения по подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе о выпуске книг-воспоминаний об исторических событиях тех героических лет.

Вадим МАХИН,

Алматы