За годы независимости в Казахстане выпестовано немало призеров различных международных образовательных олимпиад. У нас даже есть династии химиков, математиков, тренеров.

В Казахстане в 1998 году соз­дан республиканский научно-практический центр «Дарын». Он с самого начала был нацелен на выявление, развитие и профессиональную поддержку одаренных детей и талантливой молодежи. В итоге наши ребята смогли показать высокие результаты в мировом олимпиадном движении. За годы независимости юные казахстанцы не раз участвовали в престижных международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, географии, информатике и лингвистике. По результатам участия сборной команды Казахстана с 1992 по 2022 год на международных олимпиадах по предметам естественно-математического направления завоеваны 41 золотая, 151 сереб­ряная, 239 бронзовых медалей и 67 грамот.

Среди тех, кто пополнил копилку достижений, – Бахытжан Байжикенов и Жомарт Садыков, которые взяли «золото» в 2007 году на международной олимпиаде по информатике в Загребе (Хорватия). Неоднократные победители международной олимпиады по математике и учащиеся павлодарских школ: в 2003, 2004 году – Куат Есенов, в 2014, 2015 году – Ахан Исмаилов, в 2008 году – Егор Клочков, в 2016, 2017 году – Амир Мохаммед-Али и Алихан Кудайбергенов. Золотыми призерами по физике становились Ернур Рысмагамбетов, Жанибек Каймульденов, Илья Вильковиский, Нурислам Турсынбек, Даулет Курмантаев, Кайсарбек Омирзаков, Нурдаулет Кемел, Акназар Кажымурат. А по химии – Кайрат Ашим, Антон Моргунов, Адиль Кабылда, Азим Аманжолов.

Каждый из ребят в дальнейшем выбрал свою дорогу. Кто-то продолжает дело и уже сам готовит будущих победителей олимпиад. Так, выпускник казахско-турецкого лицея в Жезказгане Ернур Рысмагамбетов в 2002 году в Индонезии завоевал золотую медаль международной олимпиады по физике (IPhO). В 2007 году одаренный парень окончил Калифорнийский технологический институт. Данный вуз занимал четвертое место в мире согласно рейтингу 2020 года Times Higher Education Ranking. Ернур успешно прошел все ступени казах­станской системы «Дарын» – от неоднократного победителя рес­публиканской и международной физической олимпиады до тренера по физике сборной команды РК. В период его работы наставником сборная команда завоевала на международной физической олимпиаде восемь золотых медалей из 13 завоеванных за годы независимости страны. В 2009 году он работал в фонде недвижимости «Самрук-Казына», а позже – в фонде прямых инвестиций Falah Growth Fund, где занимал должности от инвестиционного аналитика до директора. В 2017 году Ернур Рысмагамбетов вошел в первый поток проекта «100 новых лиц». А три года спустя был назначен председателем правления АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Еще один неоднократный победитель международных олимпиад по математике, который завоевал шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, – Куат Есенов. Выпускник павлодарского лицея № 8 для одаренных детей окончил Массачусетский технологичес­кий институт. Он стал ученым, доктором PhD в сфере облачных IT-технологий. Пишет программные платформы для крупных компаний, разрабатывает и внедряет новые проекты. На протяжении нескольких лет работает инженером в корпорации Google в главном офисе в Калифорнии.

Выпускник казахско-турецкого лицея в Актобе, обладатель серебряной медали меж­дународной олимпиады по математике (IOI) Бауржан Бектемиров сегодня является управляющим директором МФЦА. Он прошел путь от учащегося сельской школы до студента Гарварда. Учиться в этом топовом вузе мечтают многие, но лишь единицам удается поступить. Бауржан из числа таких счастливчиков. В 2009 году он окончил Гарвардский университет по специальности «математика», учился по программе обмена студентами в Болонском университете, публиковался в «Месячном бюллетене Американского математического общества». Бауржан не только разбирается со знанием дела в математике, но и владеет пятью языками. Такие кадры на вес золота. С 2009 по 2011 год одаренный парень из села Мартук работал в фонде национального благосостояния «Самрук-Казына», а в 2011–2012 годах занимал должность начальника управления экономико-математического моделирования и руководителя центра мировой экономики и интеграционных исследований в Институте экономических исследований при Министерстве экономического развития и торговли РК.

Казахстанская система по поддержке и выявлению одаренных школьников гордится уже целыми династиями победителей и призеров. Это династия химиков Должниковых – Дмитрия, Елены и Владимира из Петропавловска, династия математиков Кунгожиных – Алмаза, Медеубека, Нурбека из Алматы. Это тренеры национальных сборных команд по математике и информатике братья Сатылхановы – Канат и Темирлан из Талдыкоргана, братья предметники-международники Бисембаевы – Ерлан и Ескендир из Атырау, братья-информатики Датбаевы – Жанибек и Алибек из Павлодара. Есть в Казахстане и юный гений, который победил во всех возможных соревнованиях по химии – Кайрат Ашим из Тараза. А его брат Болат – олимпиец-лингвист.

В нынешнем году казахстанские школьники за всю историю их участия в олимпиадах впервые получили денежные премии. Министерство просвещения учредило выплаты в размере от 1,5 до 4,5 млн тенге призерам международных предметных олимпиад. Таким образом, 27 школьникам выплатили вознаграждение за знания в размере более 73 млн тенге. Также единовременные денежные выплаты получили и их педагоги-наставники.

В 2022 году в копилке нацио­нальной сборной страны три золотые, 15 серебряных и девять бронзовых медалей. Если в текущем году в перечень для поощрения вошли семь олимпиад, то в 2023 году список пополнится еще семью.

Чтобы дальше выявлять и поддерживать талантов в Казахстане, введена 15-процент­ная квота для детей из социально уязвимых семей для поступления в специализированные школы. Теперь до 1 500 школьников из этих семей смогут учиться в школах «БИЛ» и «Дарын».