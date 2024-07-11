За хранение более 20 видов оружия задержали жителя СКО

Криминал
165
Гульмира Кунапия
корреспондент

«Любителя» раритетного оружия задержали полицейские СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

В распоряжение сотрудников управления по противодействию экстремизму ДП СКО поступила информация о жителе областного центра, который незаконно хранит огнестрельное оружие.

«В подвале его дома и гараже обнаружены пистолет-пулемет Шпагина, штык-нож от винтовки Мосина, травматический и пневматический пистолеты, 11 единиц различных боеприпасов, 8 ножей, из которых 3 - кустарного производства», – перечислили стражи порядка.

Сообщается, что по факту незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия возбуждено уголовное дело, в рамках которого по изъятым предметам назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

 

#задержание #оружие #хранение

Популярное

Все
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Ядерный реактор выдержит, даже если его в пике протаранит пассажирский «Боинг»!
Суды вместо новоселья
Сельское хозяйство планомерно реформируется
Более 1,3 миллиона человек посетили столицу в прошлом году
Начали за здравие, а дальше – чемодан без ручки?
В лагере без медиков заболели дети-сироты
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
Мурал с изображением ученого-геолога Каныша Сатпаева появился в Темиртау
Капитан «неотдаленного» плавания
Хорошо, когда курт идет на замену чупа-чупсу!
Верность профессии демонстрируют трудовые династии
Учащиеся НИШ Кызылорды посетили культурно-исторические достопримечательности Мангистауской области
Славный путь к вершинам
Десятки утонувших в паводок животных не были зарегистрированы
Экосистему нацпарка «Бурабай» изучают ученые
«Выпускной» для докторов
Отравились нитритами
Какие казахстанские компании представлены на выставке «ИННОПРОМ»
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Почему стали чаще отключать свет?
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Тело 16-летней девушки нашли в лесопосадке Костанайской обл…
Группу вымогателей задержали в области Улытау
Свыше 25 млн тенге похитил директор филиала компании в обла…
Продажу вэйпов через Telegram-канал организовал житель ЗКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]