За хранение более 20 видов оружия задержали жителя СКО

«Любителя» раритетного оружия задержали полицейские СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

В распоряжение сотрудников управления по противодействию экстремизму ДП СКО поступила информация о жителе областного центра, который незаконно хранит огнестрельное оружие.

«В подвале его дома и гараже обнаружены пистолет-пулемет Шпагина, штык-нож от винтовки Мосина, травматический и пневматический пистолеты, 11 единиц различных боеприпасов, 8 ножей, из которых 3 - кустарного производства», – перечислили стражи порядка.

Сообщается, что по факту незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия возбуждено уголовное дело, в рамках которого по изъятым предметам назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.