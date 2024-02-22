За месяц казахстанцы закупили носки и колготки на 72 млрд тенге

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Объемы поставки носков, чулок и колготок на внутренний рынок в декабре достигли 72 млрд тенге, что на 14% больше, чем за предыдущие 11 месяцев года вместе взятые, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Год к году показатель вырос в 18 раз, следует из данных Бюро нацстатистики. Почти вся продукция поступает из-за рубежа, т.е. как раз в импорте и случился резкий всплеск, пишет Telegram-канал.

"В долларах объемы ввоза чулочно-носочных изделий за месяц составили $157 млн – в 20 раз больше, чем в декабре 2022-го. Почти вся сумма приходится на хлопчатобумажные чулочно-носочные изделия из Китая: 20,3 млн пар. Это больше, чем годом ранее, но не аномально.

Дело в стоимости: средняя цена одной китайской пары составила $7,4. Это не самый высокий показатель – например, из Франции прибыли три пары по $11,7, - но для китайской продукции он необычен", - говорится в сообщении.

Для сравнения, ее средняя стоимость в январе-ноябре 2023-го не доходила и до 20 центов. 

#статистика #Китай #закуп #носки

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