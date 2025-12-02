На судебном заседании она признала вину частично: факт употребления нецензурных выражений подтвердила, однако отрицала наличие умысла оскоблять детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По материалам дела установлено, что женщина в Instagram опубликовала видеозапись, в ней она использовала оскорбительные и нецензурные выражения, в том числе в адрес лиц с ограниченными возможностями, чем проявила явное неуважение к обществу и нарушила общественный порядок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Астаны

На судебном заседании она признала вину частично: факт употребления нецензурных выражений подтвердила, однако отрицала умысел оскоблять детей.

Женщина воспитывает 9-летнего ребенка, что было признано в суде смягчающим обстоятельством. Постановлением суда она привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в 20 МРП (более 78 тысяч тенге).

Постановление суда не вступило в законную силу.