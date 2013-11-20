За парты сели судьи

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10Занятия для служителей Фемиды проводят ведущие ученые академии, судьи Верховного суда, руководители госорганов и учебных заведений. В программе 77% учебного времени сфокусировано на практике судебной деятельности с учетом специализации слушателей и 23% – на темах, посвященных государственной политике в правоохранительной сфере, совершенствованию личностных компетенций.

Как сказал ректор академии Болатбек Абдрасилов, международные эксперты положительно оценивают судебную систему нашей страны, а коллеги из России и Беларуси изучают правовую систему Казахстана. Обмен опытом всегда приветствуется учебным заведением. В связи с этим в рамках обучения 21–22 ноября состоит­ся тренинг на тему «Торговля людьми: судебная защита потерпевших», который проводится при содействии посольства США, центра ОБСЕ в Астане. 25 ноября при поддержке Программы развития ООН запланировано проведение тренинга «Доступ к информации». Все эти мероприятия запланировано провести с участием ведущих международных экспертов, представителей Генпрокуратуры, Министерства юстиции, МВД РК.

В этом году были утверждены Правила взаимодействия между Верховным судом и Академией по вопросам судебного образования, что способствовало значительному улучшению качества образовательных программ магистратуры и курсов повышения квалификации, а также его организационных форм. С целью ознакомления с работой судебной надзорной коллегии по уголовным делам планируется провести выездное занятие в Верховном суде.

Айнур КЕМБАЕВА

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