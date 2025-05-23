За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе

Человек труда,Образование
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Именно Толкын Калихановна – одна из тех, кому посвящена песня «Учительница первая моя». Не было ни дня, чтобы она не гордилась своей профессией. Сама она признается: это интересно – видеть в глазах ребятишек тот неповторимый блеск, когда они слушают с интересом урок и каждый день открывают для себя что-то новое в окружающем мире. Она родилась в городе Зайсане Восточно-Казахстанской области. И выбор профессии не случаен­– мама Толкын Калихановны посвятила свою жизнь работе в начальном звене.

фото из архива Толкын Дуланбаевой

– Я с детства была окружена книгами и разговорами о школе. Училась в средней школе имени М. Ломоносова в Зайсане. Окончила педагогический университет по специальности «учитель начальных классов». С раннего возраста видела, с каким вдохновением работает мама, как ее уважают ученики. Я с детства часто слышала слова «правильно-неправильно», «можно-нельзя», старалась быть примером для других. Мне всегда нравилось объяснять, помогать другим. И я решила пойти по стопам мамы. Работаю в школе 35 лет и каждый день стараюсь сделать уроки интересными и полезными, – рассказывает Толкын Дуланбаева.

Учитель старается, чтобы каждый урок был увлекательным. В ее методике самые новейшие разработки с применением цифровых технологий. Но это не говорит о том, что книжки пылятся на полке. Вся суть уроков в том, чтобы после у ребенка возникло желание открыть книгу и прочитать ее. Еще одно достижение Толкын Дуланбаевой – авторская программа по логике, которую она применяет на своих занятиях.

Неоднократно Толкын Калихановна занимала призовые места в областных олимпиадах для учителей, в творческих конкурсах по составлению логических задач. Была признана «Лучшим классным руководителем года», «Лучшим педагогом года» в конкурсах. Ее ученики – постоянные участники олимпиад и конкурсов и обязательно занимают призовые места. Наверное, для учителя это самая лучшая награда – достижения учеников.

Вместе с супругом Толкын Калихановна воспитывает двух дочерей. Старшая решила продолжить династию – преподает в школе биологию, а младшая учится в 8-м классе.

Свое свободное время, которого не так много, Толкын Калихановна посвящает чтению книг. Она уверена в том, что никакие цифровые технологии не заменят особенного запаха книги, шелеста страниц и увле­кательных историй. В семье Дуланбаевых любят праздники, а особенно – Новый год. В честь праздника Толкын Калихановна любит баловать своих домочадцев вкусной выпечкой.

В 2023 году Толкын Дуланбаевой присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

– Огромная благодарность государству за то, что высоко ценит наш труд, – поделилась педагог. – Сегодня создаются все условия для нашего роста и совершенствования профессиональных навыков.

#Образование #учитель #призвание #Толкын Дуланбаевой

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