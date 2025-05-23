За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
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Именно Толкын Калихановна – одна из тех, кому посвящена песня «Учительница первая моя». Не было ни дня, чтобы она не гордилась своей профессией. Сама она признается: это интересно – видеть в глазах ребятишек тот неповторимый блеск, когда они слушают с интересом урок и каждый день открывают для себя что-то новое в окружающем мире. Она родилась в городе Зайсане Восточно-Казахстанской области. И выбор профессии не случаен– мама Толкын Калихановны посвятила свою жизнь работе в начальном звене.