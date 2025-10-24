Эти меры направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей районов и сельских населенных пунктов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: автора

Только в текущем году регион пополнился 75 амбулаториями и фельдшерско-акушерскими пунктами, построенными в отдаленных сельских населенных пунктах. Для тысяч семей это означает, что базовая медицинская помощь теперь доступна рядом с домом - отпала необходимость долго ехать в районные центры за консультацией или измерением артериального давления.

Директор Центральной районной больницы Ескельдинского района Сауле Кусмолданова отмечает:

«Долгое время нам не хватало врачей в селах. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Врачи, которые приезжают работать в отдаленные населенные пункты, получают единовременные выплаты от 5 до 10 млн. тенге. В нашем районе уже 11 специалистов получили такую поддержку, еще семь ожидают ее до конца года. Сегодня у нас работают педиатры, терапевты и узкие специалисты - те, которых так не хватало людям».

Помимо кадровых мер, существенно обновляется материально‑техническая база. По данным областных властей, обеспеченность медицинским оборудованием в области Жетiсу достигла 93%. Автопарк скорой помощи пополнился 167 новыми машинами, оснащёнными всем необходимым для экстренной медицинской помощи. Множество медпунктов и амбулаторий прошли ремонт, для диагностики закуплено современное оборудование.

Развитие инфраструктуры и поддержка медицинских кадров рассматриваются как приоритеты региональной политики. Новые объекты и техника сокращают время доступа к медицинской помощи, повышают оперативность экстренных выездов и уменьшают нагрузку на районные и городские больницы.