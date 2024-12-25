Задача – обеспечить страну нефтью и газом

Наращивание ресурсной базы

По данным Минэнерго, по итогам 11 месяцев уходящего года в республике добыто 80,5 млн тонн нефти. Переработано 16,7 млн тонн – 102% от плана, произведено 13,1 млн тонн (100%) нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, мазута, авиакеросина, битума).

– Локомотивом отечественной экономики является Тенгиз, – отмечает вице-министр энергетики Алибек Жамауов. – Мы видим, как Проект будущего расширения (ПБР) положительно повлиял на развитие региона и увеличение доли местного содержания в закупках «Тенгизшевройла», и надеемся: новый завод будет запущен в срок – в первой половине 2025 года.

После успешного завершения ПБР общий объем производства сырой нефти с 2026 года сос­тавит около 40 млн тонн в год.

Основные месторождения газа в Казахстане – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Для увеличения ресурсной базы активно развиваются новые – Анабай и Восточный Урихтау, Рожковское. В 2025–2026 годах ожидается запуск месторождений Западная Прорва, Центральный Урихтау, Барханная, суммарные извлекае­мые запасы которых превышают 40 млрд кубометров.

По данным Минэнерго, в стране ежегодно добывается более 55 млрд кубометров природного газа. Прогнозируется, что к 2030 году этот показатель дос­тигнет 86 млрд кубометров.

Для увеличения ресурсной базы товарного газа в Атырауской области строится газоперерабатывающий завод (ГПЗ)годовой мощностью 1 млрд кубометров, который будет работать на сырье Кашаганского месторождения. К 2030 году в рамках освоения Кашагана планируется построить ГПЗ мощностью 2,5 млрд кубометров в год. В осуществлении этих проектов участвует катарская компания UCC Holding.

Совместно с катарскими инвесторами также сооружаются компрессорная станция КС-14 и магистральный газопровод КС-14 – Костанай – Актобе, вторая нитка магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Как отмечает Алибек Жамауов, сотрудничество с катарскими партнерами позволит Казах­стану получить бесценный прак­тический опыт и открыть совместные предприятия.

– Вносятся изменения в нормативную базу по вопросам использования газа. В частности, в проект закона внедряются механизмы бережного потреб­ления, такие как цифровизация учета голубого топлива и применение сверхнормативных коэффициентов за превышение установленных норм потребления, повышается ответственность конечных потребителей газа. Предусмотрены нормы, направленные на улучшение качества строящихся объектов в рамках выделяемых средств из республиканского бюджета на газификацию республики, – рассказал вице-министр.

Чтобы расширить и автоматизировать систему предос­тавления скидок на газ, повысить доступность топлива для нуждающихся, в Шымкенте и Западно-Казахстанской облас­ти запущен пилотный проект «Социальный кошелек». Что же касается использования природного газа в качестве моторного топлива, то в Дорожной карте на 2024–2027 годы предусмотрены строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и обновление парка маршрутных автобусов, работающих на природном газе. В 2025 году будет приобретено 1 567 новых автобусов, построе­но пять АГНКС.

Разрабатываются стимули­рующие инструменты для автомобилистов, желающих перевести свои машины на сжиженный природный газ.

Разведка углеводородов

– Казахстан обладает значительными потенциальными ресурсами, которые остаются неизученными или малоизученными. Для улучшения инвестиционного климата проводится системная работа по совершенствованию законодательства в сфере недропользования, – отмечает вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, говоря о геологоразведке в сфере углеводородов.

По его словам, принятыми в 2023 году поправками введены нормы в части увеличения сроков разведки в обмен на дополнительные инвестиции в нее; стимулирования разработки истощаемых (зрелых) месторождений; отказа недропользователя от бурения по результатам сейсморазведочных работ. Также оптимизированы административные процедуры при операциях по недропользованию и экспертизе базовых проектных документов: внедрен уведомительный порядок по проектам разведочных работ на этапе поиска, а также проведение экологической экспертизы после отраслевой экспертизы проектных документов.

Кроме того, поправки в законодательство предусматривают снижение финансовых и административных издержек недропользователей, сокращение сроков рассмотрения документов.

В 2024 году также ожидаются поправки в законодательство в сфере недропользования. В частности, планируется обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, ведущим геологическое изучение на малоизученных территориях за счет своих средств; передать и освоить участки, по которым отсутствует заинтересованность нацкомпаний в области углеводородов.

– Поправки также направлены на ограничение нацкомпаний трехлетним периодом на подачу заявления по проведению прямых переговоров с даты включения соответствующего участка недр в программу управления государственным фондом недр. В случае отсутствия заявлений от национальных компаний в указанный срок участок будет выставлен на аукцион, – пояс­нил спикер.

Для исключения спекулятивных действий предлагается в течение первых трех лет с даты заключения контракта на разведку и добычу запретить отчуждение права недропользования (доли в праве недропользования), поскольку одним из условий, принятых на аукционе, является обязательство по выполнению победителем работ по геологоразведке (бурению разведочных скважин). На данный момент законопроект находится на рассмотрении в Правительстве.

В целях ускоренного вовлечения месторождений в разработку осуществлен переход с разведки на оценку по одному контракту и с разведки на добычу по десяти контрактам.

– В текущем году проведено два электронных аукциона, на которых продано право на освоение 15 участков. Окончательный размер подписного бонуса составил 32,7 миллиарда тенге, из них на сегодняшний день в бюджет поступило 9,1 миллиарда тенге. В геологоразведку инвестировано 82,5 миллиона долларов, – отметил Кудайберген Арымбек.

В уведомительном порядке сдано 56 проектов поисковых работ, утвержденных самим нед­ропользователем. Таким образом, каждый недропользователь сэко­номил порядка двух месяцев на прохождение государственной экспертизы проектных докумен­тов. Это позволило быст­рее присту­пить к выполнению полевых работ.

За девять месяцев текущего года недропользователями инвестировано в геологоразведку 125,9 млрд тенге.