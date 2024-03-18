Задачи для молодых патриотов

Мнения
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Айсулу Ерниязова, директор научно-исследовательского центра «Молодежь»

Повестка заседаний Национального курултая определяется, исходя из актуальных общественных запросов и интересов.

Сегодня курултай – главная диалоговая площадка республики, обеспечивающая плюрализм и альтернативность как в государственной политике, так и в обществе. Это открытый разговор. Это эффективная реализация принципа Президента «разные мнения – одна страна».

При этом нужно понимать, что на заседаниях курултая идет не просто обсуждение текущих нарративов, а формируется национальная повестка – Президент озвучивает конкретные решения и направления работы государственных органов, ориентирует общество на дальнейшее движение вперед.

Ключевая цель площадки и всех принимаемых на ней решений – повышение качества жизни каждого из нас. И в этом контексте предыдущие встречи, состоявшиеся в сакральном Улытау и духовном Туркестане, позволили придать новые смыслы и импульс дальнейшему строительству Справедливого Казахстана. Третий курултай в Атырау продолжил эту традицию.

Озвученные в Улытау и Туркестане идеи уже воплотились в ясные ориентиры, выраженные в концепции «Адал азамат», в конкретные результаты, которые нашли отражение в нормативно-правовых актах. К примеру, был утвержден комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, принята дорожная карта по развитию и поддержке волонтерства.

Эти шаги – новые возможности для создания более качественных условий общественного развития. На недавнем заседании Глава государства дал конкретное поручение утвердить комплексный план по борьбе с лудоманией, который позволит законодательно ограничить негативное воздействие на молодежь.

Как известно, в прошлом году прои­зошла серьезная перезагрузка в сис­теме государственной молодежной политики, возраст молодежи был повышен до 35 лет. В результате сегодня каждый третий гражданин страны – молодой казахстанец. Это существенное социальное изменение, когда молодежь становится серьезной экономической и политической силой.

Поэтому очень радует, что Глава государства всегда уделяет значительное внимание развитию молодежи, ее роли, потенциалу и вкладу в укрепление конкурентоспособности и успешности Казахстана. Это выражается в выработке оптимальных мер поддержки и реализации молодежного потенциала, в том числе через льготное кредитование.

Кроме того, выступая на заседании курултая, Президент призвал акимов регионов сделать особый фокус на вопросах культуры. Подчеркнул новые возможности в рамках развития креативных индустрий.

Со своей стороны как руководитель научно-исследовательского центра «Молодежь» хотела бы отметить, что мы будем прилагать усилия в направлении научного обоснования решения по повышению вовлеченности молодежи в реализацию концепции «Адал азамат» и общего курса нацио­нального развития.

Как отметил Глава государства, концепт «ответственный человек – честный труд – заслуженный успех» выступает ключевым элементом в построении прогрессивного государства. В этом контексте мы будем изучать, обсуждать текущие ценностные установки и тренды молодежи, их мироощущение и нацеленность на будущее в своей стране.

#Атырау #мнение #молодежь #Национальный курултай #Адал азамат

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